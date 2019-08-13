صور.. حلا شيحة تحتفل بالعيد مع أبنائها في كندا: سنبقى دائما معا

احتفلت الفنانة حلا شيحة، بعيد الأضحى، رفقة أبنائها في كندا، حيث نشرت صورًا جديدة تجمعها بهم، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت "حلا" على الصور: "عيد سعيد للجميع من كندا، لا شيء يمكن أن يقارن بهذا، لا شيء مثل العائلة، وبالرغم من بعد المسافات بيننا، لكننا نظل قريبين للغاية، هم روحي وسنبقى دائمًا معًا".