أسباب تساقط الشعر

"تساقط الشعر" من العوامل التي تؤثر على جمال المرأة، وتقلل من ثقتها بنفسها، ما يسبب شعورها بالضيق والإنزعاج، وفقدان جاذبيتها.

وفيما يلي أسباب الإصابة بتساقط الشعر، وفقا لما ذكره موقع mayo clinic الطبي:-

- تسبب الأثار الجانبية لبعض الأدوية والمكملات الغذائية، تساقط خصلات من الشعر، مثل أغلب العقاقير المستخدمة في علاج الاكتئاب والنقرس والسرطان ارتفاع ضغط الدم والتهاب المفاصل.

- التعرض لصدمة نفسية أو ضغط عصبي عالي يؤثرا سلبا على الجسم، مؤديا إلى تساقط الشعر.

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- الاعتماد على تسريحات الشعر، التي تشد الخصلات بشدة، يسبب تساقط الخصلات، وقد يؤدي إلى ظهور أعراض مرض الثعلبة، المسبب لظهور فجوات واضحة في فروة الرأس.

- استعمال وصفات طبيعية للشعر، تحتوي على "زيوت ساخنة"، يمكن أن تسبب إلتهاب بصيلات الشعر، وتساقطه باستمرار.

- الإصابة باضطرابات في الهرمونات بسبب الحمل والولادة وإصابة الغدة الدرقية وانقطاع الدورة الشهرية لأسباب مختلفة.