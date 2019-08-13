تعرف على العلاج الوظيفي للتخلص من آثار العمليات الجراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قالت الجمعية الألمانية للروماتيزم إن العلاج الوظيفي “Occupational therapy” يساعد في الحد من نشوء الندبات بعد العمليات الجراحية أو الحروق أو الجروح، والتي قد تتسبب في تقييد الحركة في حال وجودها في اليد أو الأصابع أو المفاصل.

وأوضحت الجمعية أن العلاج الوظيفي يساعد في شفاء الجروح بصورة أفضل من خلال الحفاظ على مرونة الأنسجة؛ نظرا لأنه كلما زادت مرونة أنسجة الندبات، زادت حرية الحركة، وبالتالي تقل فرص حدوث قيود حركية.

ويساعد بدء العلاج الوظيفي مبكرا في الحيلولة دون تصلب الندبات ويخفف من الآلام المصاحبة لها، كما أنه يقلل من الحاجة إلى تعاطي المسكنات.

جدير بالذكر أن العلاج الوظيفي هو أحد المهن الطبية المساندة، التي تقوم على أساس التقييم ومن ثم العلاج لمهارات الحياة اليومية للأشخاص، الذين يعانون من مشاكل جسدية أو عصبية أو إدراكية، وذلك من خلال تطوير قدراتهم واستعادتها كما كانت من قبل أو الحفاظ عليها من التراجع والتدهور.