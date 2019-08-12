نادين لبكي تحتفل بعيد زواجها الـ 12 من "مزنر"

نشرت المخرجة والممثلة اللبنانية نادين لبكي، صورة لها تجمعها بزوجها الملحن اللبناني خالد مزنر، وذلك بسبب مرور 12 عاما على زواجهما. ونشرت "لبكي" عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" صورة لها أثناء جلوسها بجانبه وتنظر إليه برومانسية وكتبت: "12 عاما اليوم". وتزوجت لبكي الموزع الموسيقي خالد مزنر في عام 2007 ، وأنجبت منه عام 2009 طفلها الأول وليد ثم أنجبت ابنتها ميرون عام 2016.

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