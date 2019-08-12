النوم مع النحل.. طريقة شعبية منتشرة في ليتوانيا لعلاج العديد من الأمراض

النوم مع النحل هي طريقة علاجية منتشرة في ليتوانيا، التي تساعد في تخفيف آلالام ومعالجة أمراض مختلفة من خلال رفرفة النحل بأجنحته.

وبحسب ما ذكرته "سبوتينك" نقلًا عن "رويترز"، فإن الأسلوب البديل يعتمد على النوم في غرفة واحدة مع صناديق النحل، فأوضح زيدروناس جابرتاس، مدير إحدى المراكز العلاجية في قرية كاونيتيسكس، شمالي ليتوانيا، أنه أصبح معتادا على استخدام هذه الطريقة منذ سبع سنوات بعد أن اكتشف فائدتها في تخفيف آلام الظهر.

ورغم التشكيك الذي ناله مدير المركز، في عدم الجدوى من هذه الطريقة، لكن "جابرتاس" يقول إن نحو 500 زبون يأتون إلى المركز سنويا في الفترة ما بين مايو وسبتمبر.

وعادة ما يرتبط النحل بعلاجات الطب البديل حيث تستخدم جميع منتجات النحل، مثل العسل والصمغ في علاج العديد من الأمراض.