هنا الزاهد تحتفل بـ9 مليون على إنستجرام.. وفهمي: انتي كده جامدة يعني؟

احتفلت الفنانة هنا الزاهد، بوصول عدد متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" إلى 9 ملايين شخص.

ونشرت هنا، صورا لها، وعلقت عليها: "لا يمكنني أن أشكركم بما فيه الكفاية، لجعلي أحد أكثر الفنانين في الشرق الأوسط الذين لديهم مثل هذا العدد الهائل من المتابعين على إنستجرام".

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وأضافت: "هذا من أكثر الأشياء التي تشجعني لكي أقدم الأفضل في كل مرة أظهر فيها على الشاشة .. الكثير من الحب".

وعلق خطيبها الفنان أحمد فهمي، بقوله: "انتي كده جامدة يعني؟"، ليرد عليه بعض متابعيها ومحبيها، ممازحين إياه، ومؤكدين أنها فنانة موهوبة، كما دعوا لهما بالبقاء سويًا.

ويذكر أن الثنائي هنا الزاهد وأحمد فهمي يجهزان لزفافهما، حيث أعلن الفنان أحمد فهمي عن موعد الزفاف في شهر سبتمبر، وذلك ردًا على تساؤل أحد المتابعين له عبر "إنستجرام".