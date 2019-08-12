التحدث مع النفس.. متى يكون مرضي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: حسناء الشيمي
أكد الدكتور عمرو المراكبي، أخصائي الأمراض النفسية والعصبية، أن التحدث مع النفس لا يدل على مرض نفسي على الاطلاق طالما المريض لايسمع أحد يحدثه ويرد عليه، فيما عدا ذلك فهو ينم عن التفكير أو التوتر.
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