3 أسباب تمنعك من تناول البقدونس مع اللحم المشوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي:
يفضل بعض الأشخاص وضع البقدونس مع اللحم المشوي، في عيد الأضحى، لإعطاء الطعام شكلًا مميزًا وبالرغم من أنها عادة منتشرة ولها فوائد صحية كثيرة، لكن قد تكون ضارة في بعض الأحيان.
ويستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي خطورة تناول البقدونس المضاف للحوم المشوية في عيد الأضحى,
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