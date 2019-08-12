هاني الناظر يحذر: صابون غسل الصحون يهددِك بمرض "ست البيت" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي:
تعاني بعض السيدات من انتشار القشور بين أصابع اليدين، نتيجة الإفراط في استخدام الصابون عند غسل الصحون، الأمر الذي قد يعرضهن لخطر الإصابة بأحد أنواع مرض الاكزيما.
وهذا ما أكده الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، مشيرًا إلى أهمية ارتداء القفازات، لمنع التلامس المباشر مع مستحضرات التنظيف، للوقاية من خطر الإصابة بمرض "ست البيت".
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