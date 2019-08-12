ريهام سعيد تهاجم زينة في "خناقة الساحل": "مش بتبهدل غير عيالها وسمعتهم"

لم تنس الإعلامية ريهام سعيد الخلافات التي وقعت بينها وبين الفنانة زينة، التي انتهت بإصدار حكم ضد الإعلامية ريهام سعيد بالحبس 6 أشهر مع دفع غرامة 10 آلاف جنيه، بتهمة تشويه سمعة الفنانة زينة.

وقالت ريهام في تعليق لها، على منشور كتبه مدير أعمالها يشيد بنجاح أفلام الفنان أحمد عز: "برضوا هاقول لك حسبي الله ونعم الوكيل زي ما قلتلها من 3 سنين وبهدلتني في المحاكم من غير حق مش بتبهدل غير عيالها وسمعتهم باللي بتعمله"، وذلك إشارة إلى الفنانة زينة التي رفعت ضدها قضية في العام 2017".

وكانت الفنانة زينة اتهمت الإعلامية ريهام سعيد بتشويه السمعة ونشر أخبار خاطئة، بعدما استضافت الصحفي أحمد هواري، وتناولت قضية نسب طفلي زينة للفنان أحمد عز.

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واتهم عاصم قنديل محامي زينة، الإعلامية ريهام سعيد بتزييف الحقائق ونشر أخبار خاطئة ما يعرضها للمساءلة القانونية، وبالفعل صدر ضدها حكم المحكمة بالحبس 6 أشهر مع دفعها لغرامة قدرها 10 آلاف جنيه.

وكان شجار قد اندلع بين الفنان أحمد عز والفنانة زينة وشقيقتها، ووصل الأمر إلى التشابك بالأيدي، حين كان عز يجري حوارا صحفيا مع "الوطن" وفوجئ بسيدة لا يعرف هويتها تلكمه في وجهه، وشاب بصحبة السيدة يوجه له السباب، واستدعى "عز" أمن الفندق لتحرير محضر لهما.

واتضح حين بدء التحقيق أن السيدة المعتدية هي "ياسمين" شقيقة زينة، ورفض "عز" إنهاء الموضوع وديا، وأصر على تحرير المحضر الذي أدلى فيه 3 شهود بشهادتهم، وصبّت كلها في صالح عز.

وقالت مصادر مطلعة على تحقيقات النيابة في الواقعة أن "عز" اتهم "ياسمين" شقيقة الفنانة زينة بالبلاغ الكاذب، وذلك لتوجهها لقسم الشرطة واتهامه بالتعدي عليها، وأدلى عز بأقوله في النيابة، وسلم تسجيلًا صوتيًا يسرد تفاصيل وترتيب أحداث الواقعة.

يذكر أن نزاعا قانونيا امتد منذ فترة بين الفنانين بسبب نسب طفلي الفنانة زينة لأحمد عز من خلال محكمة الأسرة وتداولت المحكمة القضايا والدعاوى المتبادلة بينهما لفترة طويلة كان آخرها حصول الأخيرة على حكم بنفقة لطفليها من عز.

ورفضت المحكمة مؤخرا، استئناف تقدم به "عز" على الحكم الصادر من محكمة أول درجة في نوفمبر 2018، بإلزامه بدفع نحو 30 ألف جنيه استرليني، قيمة مصروفات دراسية للتوأم "عزالدين وزين الدين".