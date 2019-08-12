نجيب ساويرس عن عدم التقاطه "سيلفي" مع جنيفر لوبيز: "اتقمصت ومشيت"

عدد كبير من النجوم والمشاهير حضروا حفل المطربة العالمية جنيفر لوبيز، الذي أقيم منذ يومين لأول مرة في مدينة العلمين بالساحل الشمالي، وحرص كثيرون على توثيق حضورهم الحفل من خلال نشر الصور عبر منصات السوشيال ميديا.

ورغم أن رجل الأعمال نجيب ساويرس، كان ضمن الحضور في الحفل، لكنه لم ينشر صور له مع "لوبيز"، وهو ما أثار تساؤلات متابعيه حول عدم التقاط "ساويرس" صورة مع المطربة العالمية.

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وعلق رجل الأعمال نجيب ساويرس عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلًا: "قعدت تعزز.. فأنا اتقمصت ومشيت".

وكان حفل جنيفر لوبيز، أقيم لأول مرة في مصر بتنظيم من شركة "أوراسكوم" للتنمية والتطوير، التي يرأس مجلس إدارتها، رجل الأعمال، سميح ساويرس، شقيق نجيب ساويرس، الذي حضر حفل جينيفر لوبيز، مساء الجمعة، في مدينة العلمين الجديدة، بالساحل الشمالي، بجانب عدد من المشاهير منهم الشقيقان مصطفى فهمي وحسين فهمي، والإعلامية بوسي شلبي، والفنان أحمد حلمي وزوجته منى زكي.