"ضربت أحمد عز واتٌهمت بتجارة المخدرات".. من هى ياسمين شقيقة الفنانة زينة؟

تصدر اسمها التقارير الصحفية والإعلامية اليوم، عقب اتهامها بالاعتداء بالسب والضرب على الفنان أحمد عز، داخل أحد المطاعم الشهيرة بفندق في العلمين، في ظل إصرار الأخير على تحرير المحضر بشكل رسمي، ضد ياسمين رضا إسماعيل شقيقة زينة، التي هاجمته فجأة خلال جلوسه لإجراء حوار صحفي مع محرر "الوطن".

تفاصيل واقعة الاعتداء، سردها محرر "الوطن"، قائلا إن سيدة اقتربت من الفنان، ولكمته في وجهه قائلة: "ازيك يا أحمد.. عامل إيه، تمام؟"، الصدمة ألجمت عز وسألها "انتي مين وبتعملي كدة ليه؟"، ليفاجأ بشاب بصحبة السيدة يوجه له السباب مخاطبًا السيدة صديقته "سيبك منه ده....."، ثم دخلت الفنانة زينة المطعم نفسه برفقة طفليها، ليغادر عز المكان دون التعرض للسيدة والشاب.

"عز" توجه لاستدعاء أمن الفندق لتحرير محضر لهما، وحاول الأمن السيطرة على الموقف قبل اشتعاله، واصطحبوا عز إلى غرفة الاجتماعات الخاصة بالفندق، وتمّ استدعاء مدير الفندق وأحد مسؤولي شرطة السياحة، ثم حرر محضرا، الذي أدلى فيه 3 شهود بشهادتهم، وصبّت كلها في صالح عز.

"هن" رصد أبرز المعلومات عن ياسمين رضا، خلال الفقرات التالية:

- اتهمت عام 2010 بشرب المخدرات والتجارة بها، لتذكر في التحقيقات أن "الكوكايين" عبارة عن هدايا لـ150 فنان وشخصية عامة، دون تقاضي مقابل مالي، راغبة في إسقاط تهمة التجارة بالمخدرات عنها.

- أثَبت التحقيقات براءة ياسمين، واكتشافهم دس "الكوكاين" في حوزتها، ما جعل محكمة جنايات جنوب القاهرة تقضى في أغسطس 2010 ببراءة ياسمين رضا إسماعيل من تهمة حيازة والإتجار فى مخدر الكوكايين.

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- اتهمت ياسمين وشقيقتها الفنانة زينة بالاعتداء على أسرة أمريكية في دبي، إلا أن الفنانة نفت ذلك الأمر، معلنة تحرير محضر ضد الأسرة الأمريكية، لتصدر المحكمة في مايو الماضي، حكماً قضى بدفع أطراف الدعوى غرامة قدرها 10 آلاف درهم بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

- تظهر ياسمين كثيرا مع شقيقتها زينة في العديد من الحفلات، كما تسافرا سويا إلى مختلف دول العالم، وتفضل زينة مشاركة صورهما سويا عبر حسابها على "إنستجرام".

- يتابع ياسمين ما يتجاوز الـ45 ألف شخص، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".