الاحتفالات مستمرة.. زوجة مصطفى فهمي تحتفل بعيد ميلادهما في الساحل

نشرت فاتن موسى، زوجة الفنان مصطفى فهمي، صورة تجمعها بزوجها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بالتزامن مع حفل المطربة العالمية جنيفر لوبيز، التي أحيته منذ يومين، بمدينة العلمين في الساحل الشمالي بمصر.

وظهرت "فاتن" وهي مرتدية فستان قصير عاري الكتفين جالسة بجوار زوجها مصطفى فهمي مرتدي ملابس كاجوال، أثناء حضورهما حفل المطربة جنيفر لوبيز، الذي أتي بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادهما، فوافق عيد ميلاد فاتن موسى في 1 أغسطس الجاري، بينما كان عيد ميلاد زوجها الفنان مصطفى فهمي في 8 أغسطس الجاري.

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وكان الفنان مصطفى فهمي وزوجته فاتن موسى، احتفلا بعيد ميلادهما في إحدى الكافيهات، بصحبة عدد من الفنانين منهم الفنان حسين فهمي، والإعلامية بوسي شلبي.

ووقف حسين فهمي جانب شقيقة يغنيان "راح فين زمن الشقاوة"، قبل أن يطفئ مصطفى شموع التورتة، كما غنى "بحبك يا مصطفى"، والعديد من الأغنيات التي تلائم عيد الميلاد.