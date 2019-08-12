استشاري ينصح بعدم الإسراف في تناول اللحوم: يزيد من خطر الإصابة بمشاكل القلب

عادات وتقاليد تميز بها المصريين في كل عيد خاص بهم، فعيد الفطر المبارك يتميز بـ "الكحك والبسكوت"، وها قد قدم عيد الأضحى الذي يكثر فيه تناول اللحوم، ولا يمر يوم من أيامه دون وجود اللحمة على مائدة الطعام، ولكن تناول اللحم يجب أن يكون بشكل متوازن، فالإسراف في تناوله يعرض البعض إلى مشاكل صحية عديدة.

استشاري: الإسراف في تناول اللحوم يسبب مشاكل في القلب

وقال الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية والسمنة، إن الإسراف في تناول اللحم يزيد من خطر الإصابة بمشاكل القلب وتصلب الشرايين، والإصابة بمرض النقرس الذي يؤدي لحدوث التهابات شديدة في المفاصل.

وأضاف لـ"الوطن" أن الإسراف في تناول اللحوم باختلاف أنواعها يؤثر أيضا بشكل واضح على الجهاز الهضمي ويسبب عسر الهضم والانتفاخ وتقلصات المعدة، والتسبب أيضا في الإصابة بمرض السمنة.

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وأوضح ناجي أن اللحوم تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، التي تؤدي إلى زيادة الكولسترول في الجسم، موجها رسالة للمواطنين عند تناول اللحوم يجب اختيار قطع اللحم القليلة الدهون، مثل لحم الرقبة وفخذ الخروف.

وفيما يتعلق بـالطهي، أكد استشاري التغذية والسمنة على ضرورة سلق اللحوم أو طهيها في الفرن للحد من السعرات الحرارية العالية.

وحذرت حملة " 100 مليون صحة" المواطنين من خلال منشوري توعوي لها من الإسراف في تناول اللحوم قائلة: "العيد بالنسبة لينا يعني اللحمة، لكن بننصحكم تاكلوا كمية معتدلة من اللحوم الحمراء"، وأضافت: "وكمان لازم تتطبخ بشكل كويس على درجة حرارة عالية، ونسلقها في المياه لأن ده هيخليها صحية أكتر".