هل تخشى التعرض لأزمة قلبية؟.. احذر من هذه الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - تبت – سمية عبد الهادي

تزيد احتمالات تعرض الإنسان لأزمات القلب المفاجئة بالتوازي مع زيادة ضغوط الحياة والممارسات الحياتية الخاطئة. وفي الفترة الأخيرة، تكرر رحيل مشاهير نتيجة الإصابة بأزمة قلبية مفاجئة.

تحدثنا مع الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، حول أسباب الإصابة بالأزمة القلبية وطرق الوقاية منها.

الأسباب

1- تكوين كتلات دموية في الشرايين الموصلة للدم إلى القلب، يؤدي إلى تلف أجزاء من عضلة القلب، وهو ما يعرض حياة الإنسان للخطر.

2- الارتفاع أو الانخفاض المفاجئ لمستويات ضغط الدم بالجسم.

3- التعرض بصورة مستمر لأزمات نفسية حادة.

4- اتباع أنظمة غذائية سيئة تسهم في تكوين دهون بالجسم، ما يؤدي إلى رفع مستويات الكوليسترول، وانسداد الشرايين التي تنقل الدم من وإلى القلب.

5- تحدث الأزمة القلبية أيضا في حالة تناول جرعات كبيرة من مواد مخدرة.

- الأعراض

1- الشعور بألم يستمر لدقائق في منطقة الصدر.

2- الشعور بثقل وألم في بعض الأعضاء مثل الكتف أو الظهر أو الفك.

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3- فقدان تدريجي في القدرة على التنفس.

4- الشعور بالغثيان أحيانا أو الرغبة في التقيؤ.

5- فقدان التوازن

6- زيادة مستوى تعرق الجسم

- طرق الوقاية

1- تقليل نسبة الدهون عند تناول الأطعمة.

2- الإكثار من تناول الماء لكونه يساعد الجسم على امتصاص الأطعمة سريعا، دون تخزين للدهون.

3- ممارسة الرياضة بصورة مستمرة ومنتظمة، حيث أنها تساعد الجسم في التخلص من نسبة الكوليسترول المرتفعة، كما تنشط عضلة القلب.

4- تناول بعض العقاقير التي تسهم في تنشيط القلب ومساعدته على العمل بكفاءة ولكن يفضل أن يكون ذلك تحت إشراف طبي.

5- العمل على ضبط مستويات السكر والضغط في الجسم، حتى لا يؤثران على القلب بصورة سلبية، ومن ثم تزيد فرص الإصابة بالأزمات القلبية.

6- محاولة التحلي بالهدوء طوال الوقت، لعدم التعرض للأزمات العصبية والنفسية، التي تؤثر بدورها على فاعلية عمل القلب.