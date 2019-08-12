في الصباح أم المساء.. ما الوقت الأنسب لحرق الدهون؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي:

التخلص من الدهون الزائدة حمل ثقيل يقع على عاتق من يريد انقاص وزنه، أو حتي الحفاظ عليه، حيث يتطلب ذلك ضبط تناول الطعام، وكذلك القيام ببعض التمرينات أو القيام بالمجهود لحرق الدهون بالجسم، ولكن يلعب التوقيت فرقًا في عملية حرق الدهون.. فما هو التوقيت الأنسب لحرق الدهون بالجسم.

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