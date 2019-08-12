تعاني من مشاكل الهضم والانتفاخ بشكل متكرر.. احذر جمع هذه الأكلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وكالات"

هل تعاني من مشاكل في المعدة وانتفاخ البطن بشكل متكرر، ولا تعرف السبب؟

حسن ربما استطاع باحثون من جامعة فلوريدا الأميركية معرفة سبب مشاكل الهضم المتكررة.

فبحسب دراسة جديدة، فإن الجمع بين أطعمة معينة يتسبب في كثير من الأحيان في انتفاخ البطن، والشعور بالألم، وفي بعض الأحيان قد يصل الأمر إلى الموت.

وبحسب صحيفة الإمارات اليوم الإماراتية، الأطعمة التي حذر الباحثون من الجمع بينها في وجبة واحدة هي:

الكربوهيدرات والبروتين الحيواني

عند تناول الكربوهيدرات مع البروتين (مثل اللحم مع البطاطا أو الخبز) فإنه قد يؤدي الى التعفن والتخمين لدى البعض وكذلك الى انتفاخ البطن. وقد يكون لدى أولئك الذين تناولوا هذا المزيج لعدة سنوات مناعة، لكن من الأفضل تناول مجموعات مكملة مثل البقوليات والأرز وهو مزيج جيد.

نوعان من البروتينات العالية

تعتبر الأطعمة التي تحتوي على مصدرين من البروتين المرتفع، مثل اللحوم والأسماك والدواجن والبيض والبقوليات، من الأطعمة التي يصعب هضمها لأنها تبقى لوقت طويل في المعدة، لذا يؤدي تناول أكثر من صنف منها إلى الإصابة بالانتفاخ والغازات والتقلصات الشديدة ويعرض الجسم للإصابة بالإسهال، لذا ينصح بتناول صنف واحد فقط في الوجبة لنجني فوائدها ونتجنب أضرارها. لتجنّب ذلك، يفضّل تناول الوجبة على مراحل (تقسيم الوجبة) مع الحفاظ على البروتينات الخفيفة أولاً واللحوم لاحقًا وعدم الانتظار أكثر من 10 دقائق بين كل وجبة.

شرب عصير أو ماء أثناء الأكل

يعد شرب الماء أو العصير مع الوجبة أحد أكثر مجموعات الأطعمة سمّية. فالماء يخفف أحماض المعدة ويقلل من فعاليتها في تحطيم البروتينات والكربوهيدرات والدهون. لذا ينصح بشرب الماء قبل 10 دقائق من الوجبة.

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الفواكه مع الوجبة

كثيرون يفضّلون إضافة قطع من الفواكه مثل صوص المانجو مع السمك أو الفراولة في السلطات. لكن هذه تركيبة سيئة لأن الفاكهة- التي تمر بسرعة عبر الجهاز الهضمي- يتم احتجازها في الجهاز ويبدأ السكر في التخمر. وعادة ما يتم امتصاص الفاكهة بسرعة في الأمعاء بعد مرورها من المعدة، لكن عندما تتحد الفاكهة مع الحبوب واللحوم أو المنتجات المجففة، فإنها تبقى في القناة الهضمية لفترة طويلة نسبيا ما يسبب تخمرها ويُحدث ضررا في جدران الأمعاء ومشكلات أخرى.

الموز والحليب

يوجد عدد قليل جدًا من الناس على وجه الأرض لا يحبون حليب الموز. لكن هذا يجعله أيضًا مزيجًا خطرًا من الطعام، لأنه يثقل في المعدة. لذا ينصح بتجنب هذه المجموعة؛ وفي حال عدم مقاومة اللبن، يمكن اضافة قليل من جوزة الطيب أو القرفة لتحفيز الجهاز الهضمي.

البقوليات والجبن

هذا مزيج شائع جدًا في المطبخ المكسيكي. الجبن والفاصوليا والصلصة الحارة والجواكامولي هذه وصفة مؤكدة للنفخ والغازات وغيرها من مشكلات الهضم. ومع ذلك، على عكس المفهوم الشائع، لا تسبب الحبوب في حد ذاتها الغازات، ولكن يفضّل محاولة فصل الجبن عن الحبوب إذا كنت تعاني ضعف الجهاز الهضمي.

الطماطم والمكرونة

لا تكتمل المكرونة من دون صلصة الطماطم أو الجبن أو اللحم. ومع ذلك، فإن المزج بينهما قد يؤثر في الجهاز الهضمي، فالأحماض الأمينية الموجودة في الطماطم، والكربوهيدرات النشوية الموجودة في المعكرونة، تصعب عملية الهضم، وتعطي شعوراً بالتعب والإجهاد. رأفةً بالصحة، يفضّل تناول كل صنف من الأطعمة على حدة، واجتناب الجمع بينهما في طبق واحد للحصول على الفائدة المرجوة، من دون الإضرار بأجهزة الجسم.

الجبن واللحوم

كرات اللحم بالجبن واللحوم في فوندو والجبن واللحوم في العجة كلها عالية في محتوى البروتين. بطبيعة الحال، من الصعب جدا هضمها.