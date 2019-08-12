النجمات العربيات في فساتين كشكش من الأكثر أناقة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 أغسطس 2019 07:35 مساءً - الكشكش موضة سيطرت على منصات العروض منذ مدة، وقد شاهدنا كبرى دور الأزياء العالمية وقد قدمت منها أجمل التصميمات الكاجوال والرسمية على حدّ سواء، كما وقد شاهدنا عددًا كبيرًا من النجمات العالميات والعربيات في موضة الكشكش، ولاسيّما في فساتين السهرة التي بدت فاخرة إلى حد بعيد، وأنثوية أيضًا، وقد تنوعت هذه الفساتين بين التصميمات الماكسي والميدي والقصيرة، واليوم جمعنا بالصور أجمل اطلالات النجمات العربيات في فساتين كشكش شاهدي الصور واختاري الأكثر أناقة برأيكِ.



نانسي عجرم في فستان أبيض كشكش

نانسي عجرم في فستان كشكش من جورج حبيقة





نانسي عجرم معروفة بخياراتها الأنثوية الناعمة، ومؤخرًا وفي أحدث اطلالاتها شاهدناها في اطلالة مميزة وناعمة، اختارت فيها فستان كشكش باللون الأبيض من “جورج حبيقة” Georges Hobeika بتصميم ناعم مفتوح عند الياقة على شكل حرف V ومن دون أكمام، محدد الخصر بحزام من الجلد باللون البيج، وقد نسقت معه صندل بيج بكعب عالٍ، ومجوهرات ماسية ناعمة.





درة زروق في فستان كشكش بتصميم دراماتيكي

Advertisements

درة زروق في فستان كشكش من أوسكار دي لا رينتا



أطلت علينا درة زروق هذا العام بعدد من الاطلالات المميزة واللافتة على السجادة الحمراء، منها هذه الاطلالة في إحدى المناسبات في مدينة لوس أنجلوس، وقد اختارت فيها فستان سهرة من “أوسكار دي لا رينتا” Oscar de la Renta بقصة الكورسيه باللون الأسود من الأعلى، وتنورته كلوش مصنوعة من طبقات من الكشكش باللون الأبيض، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ وحقيبة كلاتش أنيقة كلاهما باللون الأسود.





حلا شيحة في فستان كشكش فاخر

حلا شيحة في فستان كشكش بتصميم فاخر



حلا شيحة أطلت مؤخرًا بصورة رائعة اختارت فيها فستانًا من الفزري Alfazairy باللون الأزرق الرمادي مستوحًى من فساتين الأميرات، حيث له قصة الكورسيه من الأعلى وتنورته مصنوعة من طبقات من الكشكش، وقد نسقت معه مجوهرات ماسية ناعمة وبدت أنيقة وعصرية في الوقت ذاته.



النجمات العربيات في فساتين كشكش أنيقة وعصرية في الوقت ذاته، شاهدي الصور واختاري النجمة الأكثر أناقة بالكشكش برأيكِ.