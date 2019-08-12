الياقوت الأحمر..صيحة أزياء صيف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 أغسطس 2019 07:35 مساءً - لكل شهر الحجر الخاص به والذي يرمز له. و الياقوت الأحمر الجميل والنادر هو رمز شهر يوليو.الياقوت الأحمر هو حجر العاطفة والثقة والإصرار، وكذلك المغامرة. هو يساعد الشخص على حشد شجاعته ومواجهة مخاوفه. كما أنّه يحفّز الحماس والرغبة بتجربة أمور جديدة. واللون الأحمرهو لون النار والخطر والحبّ والحسّية والرغبة.

تعتمد درجة الأحمر المناسبة للمرأة على طبيعة بشرتها، وبرز لون الياقوت الأحمر في عروض ربيع صيف 2019 بأسبوع الموضة في باريس، إليكِ بعض النصائح لتنسيق أزياء الياقوت الأحمر.

فساتين بلون الياقوت الاحمر



نصائح لارتداء لون الياقوت الأحمر

للحصول على اطلالة مميّزة، ينصح خبراء الموضة بتنسيق توب وبنطلون أحمر معًا، لكن بدرجات مختلفة لإعطاء كل قطعة حقها.

- اختاري درجة الأحمر المناسبة لبشرتِك. الأحمر الداكن يناسب صاحبات البشرة الباردة، بينما الأحمر الفاقع يناسب صاحبات البشرة الدافئة.

- الاكسسوارات الذهبية تُظهر بريق اللون الأحمر وتزيد تألّقه.

- امزجي الأحمر مع البنفسجي أو الزهري لطلّة مميّزة.

- الأحذية السوداء تضفي حدّة على اطلالة الأحمر.

فساتين بلون الياقوت الاحمر





اللون الأحمر واحد من أكثر الألوان جرأة، كما أنّ له العديد من الدرجات الجذابة التي تناسب مختلف درجات البشرة.

استخدام اللون الأحمر لا يقتصر على اختياره، فلكي تبرزيه أكثر، عليكِ اختيار اللون الذي ستدمجينه معه.

يمكنكِ أن تجربي شراء بعض الملابس ذات اللون الأحمر، مثل معطف، وسترة ، وبنطلون أو بلوزة على حسب الموسم. أو ربما يمكنكِ ارتداء بعض الأحذية ذات اللون الأحمر .

أيضًا، يمكنكِ استخدام الحقيبة الحمراء مع اللباس ذي اللون المحايد مثل الأسود ، والأبيض ، والرمادي والأزرق.

ومن المؤكد أنّ الأحمر يمكن دمجه مع الأسود، أو الأبيض، لكنه خيار منطقي، ولا يضيف أيّ جديد لاطلالتِك.

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