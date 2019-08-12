أحذية كلاسيكية أنيقة اعتمديها مع العبايات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 أغسطس 2019 07:35 مساءً - موديلات العبايات من التصاميم الراقية التي تعتمدها الفتاة كإطلالة مميزة بأوقاتها المختلفة، تحديدا العبايات بلمسة كلاسيكية، التي يبرزها التنسيق المميز ليزيدك فخامة، لاسيما الأحذية التي تعتبر جزءا أساسيا في إطلالة الصبايا بالعبايات، والتي تلعب دورا مهما لإطلالتك.

لهذا اخترنا لك في الخليج 365.نت مجموعة من الأحذية الكلاسيكية الأنيقة التي يمكنك اعتمادها مع موديلات العبايات الفخمة لإطلالة مترفة ومميزة.





الأحذية المرصعة بالأحجار بالكامل مع العبايات السوداء البسيطة

الأحذية المرصعة بالأحجار بالكامل مع العبايات السوداء البسيطة





إذا كنت تميلين إلى ارتداء عباية سوداء بسيطة من دون أي تطريزات، لاسيما من خامة الساتان الحريرية، يمكنك اعتماد معها حذاء أنيقا مرصعا بالأحجار بالكامل، ليكون هو القطعة الأنيقة والبارزة في إطلالتك، كهذا الحذاء من Burberry بربري.

الأحذية مع إكسسورات الورود مع العبايات النود

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لفتنا هذا الحذاء من إكسسورات الورود مع اللون الأخضر الجذاب، يمكنك اعتماده مع عبايات بألوان النود كالأوف وايت واللون النود، لإطلالة صيفية من الممكن أن تعتمديها بمناسباتك الكلاسيكية بالنهار، أو بالليل. نسقي معها كلتش باللون الأسود اللامع.



الأحذية بالحبال الرفيعة أنيقة وعصرية لمختلف العبايات

الأحذية بالحبال الرفيعة أنيقة وعصرية لمختلف العبايات





هيمنت موضة الأحذية مع الحبال الرفيعة بشكل كبير هذا الصيف، يمكنك اعتمادها بألوان مختلفة كالأسود مثلا من Alyx Anklet، مع العبايات السوداء والبيضاء، تضيف لمسة أنثوية لإطلالتك، لهذا تعتمد عليها مدونات الموضة بشكل كبير مع تصاميم العبايات.



الكعب السميك مع التصميم الأنثوي لإطلالة مريحة لعبايتك

الكعب السميك مع التصميم الأنثوي لإطلالة مريحة لعبايتك



هذا الموديل المميز مع الكعب السميك يمنحك إطلالة مريحة وتصميما أنثويا، كهذا الحذاء من فيرساتشي Versace، مناسب لعباياتك المفتوحة التي تنسقينها مع التنانير عالية الخصر، أو العبايات المطرزة بألوان مبهجة للصيف، اعتمديها بالنهار وبأوقاتك المميزة، التي تبحثين فيها عن لمسة مختلفة لتتألقي بمظهرك.

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