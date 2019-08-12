إكسسوارات بتصاميم عصرية تنعش إطلالاتك

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 أغسطس 2019 07:35 مساءً - يأتي موسم الصيف مع كل عام جديد حاملاً في جعبته صيحات واتجاهات غنيّة ومتنوّعة من الملابس و الإكسسوارات ولوحة الألوان التي تعكس صفاء هذا الموسم وانتعاشه.
ولصيف 2019، لم تخرج الموضة عن قواعدها في تقديم قطع تزيد من حيوية إطلالتك، فجاءت الإكسسوارات على اختلاف أنواعها، غنية بدرحات مشرقة أبرز اللون الأصفر الذي سيطر على معظم المجموعات أو دخل خلسة على مجموعات أخرى، إلا أنه لم يغب غياباً تاماً.
إكسسوارات عصرية وجريئة من موضة صيف 2019
النظارات الشمسية Sunglasses
تعتبر النظارات الشمسية الصديق الأول للمرأة في فصل الصيف، تحميها من أشعة شمسه الحارقة وتزيد من أناقة مظهرها. اختاري نظاراتك الشمسية باللون الأصفر الزاهي وانعمي بإطلالة مشرقة وحيوية طيلة النهار.
أكني ستوديوز Acne Studios
كلوي Chloé
ديور Dior
فندي Fendi
غوتشي Gucci
حقيبة معينة تنتقيها النجمات .. ما هو السبب؟
الأحذية المسطّحة Slides
هي خيار مناسب هذا الصيف للحصول على إطلالة عصرية منعشة وعملية في الوقت نفسه. تميّزت الأحذية المسطّحة أو ما يُسمى في عالم الموضة بالـSlides بتصاميمها الغنيّة هذا الموسم حيث جاءت إما بلون أحادي أو بمزيج من الألوان المرحة والطبعات الجريئة.
أفيك موديراسيون Avec Modération
بوتيغا فينيتا Bottega Veneta
مالون سولييه Malone Souliers
برادا Prada
فالنتينو Valentino
أحدث صيحات القبعات الصيفية لإطلالة مميزة ومفعمة بالحياة
أوشحة مطبّعة Printed Scarves
جاءت النقوش والطبعات على مختلف أشكالها وأحجامها لتزيّن إطلالاتك خلال فصل الصيف، وقد تنوّعت هذه اللمسات الجريئة من حيث الرسائل التي حملتها وطالت الملابس والإكسسوارات على حد سواء، لا سيما الأوشحة التي بدت بمنتهى العصرية والجرأة.
بالنسياغا Balenciaga
غوتشي Gucci
لويفي Loewe
ميسوني Missoni
زيمرمان Zimmerman
تألقي بأطواق الشعر في صيف 2019
قبعات الصيف Summer Hats
لم تعد القبعات حكراً على إطلالاتك في الرحلات وعلى الشاطئ، بل باتت إكسسواراً عصرياً يناسب أوقاتك النهارية ويمنحك إطلالة كاجوال ولافتة في الوقت نفسه.
إميليو بوتشي Emilio Pucci
إيترو Etro
غاني Ganni
غوتشي Gucci
برادا Prada
لإطلالة حيوية...اختارنا لك خواتم الأحجار الكريمة الملونة
الحقيبة السلّة The Bucket Bag
هي من أكثر صيحات الحقائب التي برزت على خشبات عروض هذا الموسم حيث زيّنت إطلالات العارضات بتصاميمها الشبابية والعصرية. ومع تضافر جهود المصممين، اغتنى موسم صيف 2019 بحقائب سلّة إنما بتصميم وإضافات تجعلها مناسبة لمختلف الأوقات حتى الرسمية منها.
ستود Staud
باكو رابان Paco Rabanne
منصور غافرييل Mansur Gavriel
غوتشي Gucci
فندي Fendi
صيحات الإكسسوارات من أسبوع الموضة في نيويورك خريف 2019
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