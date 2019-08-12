إكسسوارات بتصاميم عصرية تنعش إطلالاتك

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 أغسطس 2019 07:35 مساءً - يأتي موسم الصيف مع كل عام جديد حاملاً في جعبته صيحات واتجاهات غنيّة ومتنوّعة من الملابس و الإكسسوارات ولوحة الألوان التي تعكس صفاء هذا الموسم وانتعاشه.

ولصيف 2019، لم تخرج الموضة عن قواعدها في تقديم قطع تزيد من حيوية إطلالتك، فجاءت الإكسسوارات على اختلاف أنواعها، غنية بدرحات مشرقة أبرز اللون الأصفر الذي سيطر على معظم المجموعات أو دخل خلسة على مجموعات أخرى، إلا أنه لم يغب غياباً تاماً.

إكسسوارات عصرية وجريئة من موضة صيف 2019



النظارات الشمسية Sunglasses

النظارات الشمسية



تعتبر النظارات الشمسية الصديق الأول للمرأة في فصل الصيف، تحميها من أشعة شمسه الحارقة وتزيد من أناقة مظهرها. اختاري نظاراتك الشمسية باللون الأصفر الزاهي وانعمي بإطلالة مشرقة وحيوية طيلة النهار.

أكني ستوديوز Acne Studios

كلوي Chloé

ديور Dior

فندي Fendi

غوتشي Gucci

حقيبة معينة تنتقيها النجمات .. ما هو السبب؟



الأحذية المسطّحة Slides

الأحذية المسطّحة



هي خيار مناسب هذا الصيف للحصول على إطلالة عصرية منعشة وعملية في الوقت نفسه. تميّزت الأحذية المسطّحة أو ما يُسمى في عالم الموضة بالـSlides بتصاميمها الغنيّة هذا الموسم حيث جاءت إما بلون أحادي أو بمزيج من الألوان المرحة والطبعات الجريئة.

أفيك موديراسيون Avec Modération

بوتيغا فينيتا Bottega Veneta

مالون سولييه Malone Souliers

برادا Prada

فالنتينو Valentino

أحدث صيحات القبعات الصيفية لإطلالة مميزة ومفعمة بالحياة

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أوشحة مطبّعة Printed Scarves

أوشحة مطبّعة



جاءت النقوش والطبعات على مختلف أشكالها وأحجامها لتزيّن إطلالاتك خلال فصل الصيف، وقد تنوّعت هذه اللمسات الجريئة من حيث الرسائل التي حملتها وطالت الملابس والإكسسوارات على حد سواء، لا سيما الأوشحة التي بدت بمنتهى العصرية والجرأة.

بالنسياغا Balenciaga

غوتشي Gucci

لويفي Loewe

ميسوني Missoni

زيمرمان Zimmerman



تألقي بأطواق الشعر في صيف 2019



قبعات الصيف Summer Hats

قبعات الصيف

لم تعد القبعات حكراً على إطلالاتك في الرحلات وعلى الشاطئ، بل باتت إكسسواراً عصرياً يناسب أوقاتك النهارية ويمنحك إطلالة كاجوال ولافتة في الوقت نفسه.

إميليو بوتشي Emilio Pucci

إيترو Etro

غاني Ganni

غوتشي Gucci

برادا Prada

لإطلالة حيوية...اختارنا لك خواتم الأحجار الكريمة الملونة





الحقيبة السلّة The Bucket Bag

الحقيبة السلّة

هي من أكثر صيحات الحقائب التي برزت على خشبات عروض هذا الموسم حيث زيّنت إطلالات العارضات بتصاميمها الشبابية والعصرية. ومع تضافر جهود المصممين، اغتنى موسم صيف 2019 بحقائب سلّة إنما بتصميم وإضافات تجعلها مناسبة لمختلف الأوقات حتى الرسمية منها.

ستود Staud

باكو رابان Paco Rabanne

منصور غافرييل Mansur Gavriel

غوتشي Gucci

فندي Fendi

صيحات الإكسسوارات من أسبوع الموضة في نيويورك خريف 2019