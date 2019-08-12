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شاركت الفنانة منة شلبي، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورتها مع والدتها الفنانة زيزي مصطفى بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وكتبت منة شلبي: "العيد فرحة وأجمل فرحة إن اللي بتحبهم يبقوا بخير وصحة وسعادة.. كل سنة وأغلى واحدة في حياتي طيبة وجميلة وكل سنة وأنتوا طيبين ومبسوطين ووسط حبايبكم".
وتلقت منة شلبي الكثير من التعليقات سواء من الوسط الفني أو من متابعيها، ومنهم المطربة أصالة التي قالت: "الله يحفظلك إياها ويحفظك طيوبتي"، والفنانة ليلى علوي: "حبيبتي ربنا يخليهالك"، وأيضًا الإعلامية بوسي شلبي: "حبيبتي زيزي كل سنة وهي طيبة".
وتوالت تعليقات المتابعين من عينة، "ربنا يخليكم لبعض انتي بنت جميلة لأي أم"، و"كل سنة وانتي طيبة.. ربنا مايحرمك من شم نفسها والطلة في عينها وبوسة يدها يارب وبرزقك رضاها وبرها يارب".
وتستعد الفنانة منة شلبي لطرح فيلمها الجديد "خيال مآتة" وهو من بطولة أحمد حلمي، وخالد الصاوي، وحسن حسني، وعبد الرحمن أبو زهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر العيد فرحة.. منة شلبي تعايد والدتها: كل سنة وأنتي أغلى واحدة في حياتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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