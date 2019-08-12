بعد صفعة الساحل.. "مش أول مرة" تاريخ خناقات أحمد عز وزينة

5 أعوام من الاتهامات المتبادلة والمشاجرات التي لم تنته بين الفنان أحمد عز وزينة، قليلًا ما تهدأ الأمور بينهما وسرعان ما تشتعل من جديد حتى تصل ذروتها بداخل ساحات النيابات والمحاكم، فكان آخرها المشاجرة التي نشبت بين أحمد عز وشقيقة الفنانة زينة، التي وصلت صداها أيضًا إلى النيابة.

فهذه المرة كانت الواقعة ضرب وتشابك بين الفنان أحمد عز وياسمين، شقيقة الفنانة زينة التي شهدتها إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي.

بلاغ من أحمد عز ضد شقيقة الفنانة زينة

كانت بداية المشاجرة التي شهدتها "الوطن" عن طريق الصدفة، حينما جلس الفنان أحمد عز برفقة محرر "الوطن" لإجراء الحوار المتفق عليه، وكعادة الفنانيين، لبى "عز" طلبات المعجبين في التقاط الصور التذكارية معه، لكنه فوجئ باقتراب سيدة منه ولكمته في وجهه، قائلة: "ازيك يا أحمد.. عامل إيه، تمام؟".

شعور بالصدمة انتاب "عز" في رد فعله تجاه السيدة، التي اتضح أنها "ياسمين" شقيقة الفنانة زينة، فعقب المشاجرة دخلت الفنانة زينة المطعم، الذي شهد واقعة الاعتداء، ليغادر عز المكان دون التعرض لأحد، لكنه استدعى أمن الفندق لتحرير محضر بالواقعة لدى شرطة السياحة.

وعقب البلاغ الذي حرره الفنان أحمد عز ضد شقيقة الفنانة زينة، ذهب بالفعل لإدلاء أقواله في المشاجرة بصحبة محاميه عمر عبدالرحمن.

من أمريكا إلى مصر.. زينة تقدم بلاغ لإثبات نسب طفلين لأحمد عز

تاريخ طويل من المشاجرات والاتهامات المتبادلة بين الطرفين أحمد عز وزينة، كانت بدايتها في فبراير 2014 حينما عادت زينة من الولايات المتحدة الأمريكية برفقة طفلين توأم، زعمت بأنهم أبنائها من الفنان أحمد عز، وقدمت بلاغا للنيابة لإثبات نسب طفليها لـ"عز".

استدعت النيابة الفنان أحمد عز لسماع أقواله فيما قدمته الفنانة زينة، لكن الرفض والإنكار كان رده، نافيًا زواجه من الفنانة زينة، ومعرفته بالطفلين.

أحمد عز يرفض الخضوع لتحليل DNA: أقسم بالله ما ولادي

ظل أحمد عز على موقفه في إنكار نسب الطفلين التوأم إليه، لكنه أصر أيضًا على الخضوع لتحليل الحامض النووي DNA، حيث برر رفضه بأنه طالب هيئة محكمة الأسرة بمدينة نصر، التي تنظر القضية، برئاسة المستشار رفيق السعدي، بإثبات علاقة زواجه بزينة، وإذا تحقق من هذه الزيجة سوف يمتثل لقرار المحكمة ويجري تحليل الحامض النووي.

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"أقسم بالله ما ولادي" الجملة التي أصر بها الفنان أحمد عز على رفض نسب الطفلين التوأم "زين وعز الدين"، وهي الجملة التي تبادلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي للسخرية فيما بينهم.

يونيو 2015.. محكمة الأسرة تثبت نسب الطفلين لأحمد عز

ورغم إصرار الفنان أحمد عز على رفض نسب الطفلين التوأم، إلا أن محكمة الأسرة أثبتت النسب، الأمر الذي قابله برفع دعوى استئناف لكن تم رفضه من قبل محكمة الأسرة في التجمع الخامس، وقضت بالفعل بتأييد حكم أول درجة بثبوت نسب الطفلين التوأم له.

زينة تقيم دعوى الخلع من أحمد عز.. والمحكمة قضت بتطليقها

وبعدما أثبتت المحكمة نسب الطفلين للفنان أحمد عز، أقدمت زينة على رفع دعوى خلع من أحمد عز، وهو ما وافقت عليه محكمة الأسرة التي قضت بتطليقها في 31 ديسمبر 2017.

وعبرت زينة عن فرحتها بحكم المحكمة إذ نشرت صورة لأحمد عز، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" موضحة أنه خسر جميع القضايا التي رفعها ضدها، كما وصفته بـ"الشيطان" ذو الوجه القبيح بسبب الكذب.

قضايا النفقة بين أحمد عز وزينة

نفقة الطفلين كانت مشكلة جديدة عرفتها طريقها أيضًا للمحاكم، كانت الفنانة زينة طالبت بزيادة نفقات طفليها التوأم، وفي العام 2018 قضت محكمة الأسرة بإلزام "عز" بسداد المصروفات الدراسية لتوأميه، التي قدرت وقتها بمبلغ وصل إلى 29 ألف جنيه استرليني، واستند محامي "زينة" في تحديد هذه القيمة إلى ثروة "عز" والأعمال السينمائية الضخمة.

بينما أقام أحمد عز دعوى لـ"تخفيض النفقة" المطلوبة من زينة، حيث قدم شهادات تثبت سفرها إلى الخارج 4 مرات خلال العام الواحد، وهو ما يخالف طلبها للزيادة.