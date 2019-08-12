إحداها من رجل.. "القومي للمرأة" يتلقى 3 شكاوى تحرش في أول أيام العيد

أعلن مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة عن تلقيه خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك عبر الخط المختصر 15115، ثلاثة شكاوى لسيدات وفتيات تعرضن للتحرش، بكل من محافظة القاهرة والإسكندرية والمنيا.
وأوضحت أمل عبدالمنعم، مديرة مكتب شكاوى المرأة، أن الشكوى الخاصة بمحافظة المنيا كانت لأب تعرضت ابنته البالغة من العمر 14 عامًا لتحرش وأراد الاستفسار عن الإجراءات القانونية، وقام المكتب بإفادته بتحرير محضر والتواصل مع وحدة مكافحة العنف بالمديرية بالمحافظة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
أما في محافظة القاهرة تلقى المكتب اتصال من سيدة تعرضت للتحرش في السوق وحررت محضرا وأفادها المكتب بأنه سيتابع معها الإجراءات في النيابة العامة من خلال محام متطوع.
وأما فى محافظة الاسكندرية تلقى المكتب اتصال من سيدة تعرضت للتحرش اللفظى وتم إفادتها بالمشورة القانونية وضرورة تحرير محضر في أقرب قسم شرطة والتواصل مع وحدة مكافحة العنف بالمديرية بالمحافظة.
وأشارت أمل عبد المنعم إلى أن المكتب استقبل عددًا من الاستفسارات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية وتنفيذ أحكام، وتم إفادتهن بالمشورة القانونية اللازمة، كما وردت مجموعة استفسارات متعلقة بنشاط المجلس.
وأكدت أن مكتب شكاوى المرأة يقدم المساندة الاجتماعية والقانونية والنفسية من خلال محامين متخصصين وأخصائيين اجتماعين للسيدات والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف في حالة الاتجاه لرفع دعاوى قضائية.
ويتلقى مكتب شكاوى المرأة شكاوى التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة عبر الخط المختصر 15115 ويتم المتابعه الدوريه مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، وقطاع إدارة الأزمات والكوارث به.
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