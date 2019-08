سالي عبدالسلام في صلاة العيد بدون حجاب.. ومتابعون: مش لابسة طرحة ليه؟

احتفلت الإعلامية سالي عبدالسلام، أمس بعيد الأضحى المبارك من مسجد القوات المسلحة أمام مول سيتي ستارز بمدينة نصر، وشاركت متابعيها بصورة لها خلال الصلاة.

وقالت سالي في الصورة التي نشرتها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، إنها ترتدي عباءة العيد الذي احتفلت به بمفردها، "كل سنة وانتوا طيبين، عيدكم مبارك، عباية العيد، كان نفسى اكتب happy eid for all of us بس الحقيقة أهلي كلهم محدش نزل يصلي معايا ومحدش عبرني وأنا كنت لوحدي".

وظهرت سالي بعباءة من اللون الأسود، لها ألوان مشجرة، ولكنها ظهرت بشعرها منسدلا دون حجاب، ما لفت انتباه جمهورها ومتابعيها والذين كتبوا تعليقات جاء من بينها، "مش كنتي لابسة طرحة لية يا سالي"، لترد عليها سالي، "لا إحنا فى ديننا مش بنلبس طرحة فى الصلاة، أكيد كنت لابسة فى الصلاة حبيبتى".

فيما تفاعل معها آخرون مهنئين بالعيد، "ربي يديم دفا بيتكم وودكم لبعض ياروحي بحبك في الله ومتبعاك من أيام ميجا اف ام"، وقال آخر، "كل لحظة وأنتِ ومن تحبين بكل خير".

وتحرص سالي عبدالسلام في مشاركة جمهورها ومتابعيها بصور ولقطات من حياتها اليومية.