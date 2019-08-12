ندى بسيوني في رثاء كلبها: حبيت تشاركوني حزني

نشرت الفنانة ندى بسيوني، صورة بالأبيض والأسود وطالبت متابعيها وجمهورها بمشاركتها الحزن، على كلبها "بول"، حيث نشرت ترثيه بكلمات مؤثرة.

وكتبت ندى بسيوني في تعليقها على الصورة، "رحل عن عالمنا القاسي يوم 9-8 مقدرتش أكتب كلمة عن موته من كتر الألم لفراق أجمل كائن حبيته في حياتي، قصة بدأت بالعطف عليه ومرعاته إلى أن أصبح قطعة من قلبي".

وأضافت: "رحلت لأن الله أراد أن يرحمك مما قد تقاسيه من البشر.. لم ولن أنساك فأنت قطعة من قلبي أجمل وأطيب Paul، حبيت تشاركوني حزني زي فرحي".

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الصورة مع كلبها، أثارت غضب بعض من متابعيها والذين تفاعلوا معها في التعليقات، وكان من بينها، "اترحمي على شباب اللي بيموتوا كل يوم مش كلب"، وسخر بعضهم، "والله لو كان فينا نعرف وينو العزا في أي منطقة كان جينا نعزيكو.. رحم الله الفقيد".

بينما أظهرت تعليقات أخرى تعاطفا كبيرا مع ندى بسيوني، والتي جاء من بينها، "قلبك يعيش في عالم فطري لم تلوثه يد البشر لذلك تحلقين في أرقى المشاعر.. وقليل من يفهم معنى الرقي"، و"قطرة الندى ندى بسيوني في زمن أصبح يمتلئ بالغل والكراهية تحلقين انت بعيد كالملائكة، قمة الإحساس، أشعر بالحزن الذي يعتصر قلبك، ففي زماننا هذا الحيوان أوفى وأخلص من أناس كثيرين".