رقص على الطبول.. لقطات من حفل زفاف مروان محسن في عيد الأضحى

داخل إحدى الفنادق الكبرى، عقد لاعب النادي الأهلي مروان محسن حفل زفاف، مساء أمس، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، بحضور مجموعة من كبيرة من لاعبي "القلعة الحمراء"، وسط اهتمام إعلامي كبير، ليتصدر اسم لاعب الأهلي محركات البحث بسبب زواجه، رغم استبعاده من قائمة النادي الأهلي في المباراة الأخيرة ضد الفريق السوداني "اطلع بره"، في ذهاب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

"هن" رصد مشاهد من حفل الزفاف "محسن"، خلال الفقرات التالية:-

إطلالة العروسين

خطفت العروس الأنظار بارتدائها فستان أبيض "أوف شولدرز"، والذي تميز بأنه طويل وفضفاض، ويحمل نفوش لامعة، فيما ارتدى لاعب الأهلي بدلة "مودن" سوداء.

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فقرات حفل الزفاف

وخلال الحفل، عزف العروسين على الطبول متمايلن مع نغمات الآلة الموسيقية، كما أنهما أديان الرقصة "سلو" على نغمات أغنية "علشان أوصفها" للفنان محمد حماقي، وسط استعال الألعاب النارية حولهما.

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أزياء لاعبي الأهلي

عقب فوزهم برباعية على الفريق السوداني إطلع بره، توجه لاعبي النادي الأهلي إلى حفل زفاف مروان محسن، والذي يعقده مهاجم القلعة الحمراء بإحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وارتدى اللاعب المغربي وليد أزارو بدلة "كاروهات" تجمع بين الأبيض و"البيج"، تتكون من "تيشرت" أبيض غير منقوش، وسترة متوسطة الطول وبنطلون ضيق، فيما أطل الكابتن عمرو السولية ببدلة "موردن" زرقاء، بدون رابطة عنق، بصحبة ابنته المرتدية لفستان فاتح اللون.

وظهر لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي وليد سليمان، ببدلة سوداء "كلاسيكية" ورابطة عنق قاتمة اللون وغير منقوشة.

بدأ المسلمون في أرجاء العالم، مساء أمس، بالاحتفال بحلول أول أيام عيد الأضحى المبارك، بالتزامن مع رمي حجاج بيت الله الحرام للجمرات، عقب بيات ليلتهم في مزدلفة، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم أمس.

وأقيمت صلاة عيد الأضحى المبارك، في المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة مساء اليوم.