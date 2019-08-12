حضري سموثي المانجو والموز

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- حضري سموثي المانجا بالموز على طريقة موقع طكوكباد" المتخصص في الطعام. المكونات: حبّة ناضجة من الموز. نصف حبّة من المانجا، مقشّرة ومقطّعة. نصف كوب من الحليب. نصف كوب من عصير البرتقال. Advertisements ملعقتان صغيرتان من عصير اللّيمون. ملعقة صغيرة من السكّر. مغرفتان من بوظة الفانيلا. طريقة التّحضير: ضعي المانجا والموز في الخلّاط الكهربائي، ثم أضيفي الحليب واخلطي المكوّنات حتّى تتجانس. أضيفي السكّر، والبوظة، وعصير اللّيمون والبرتقال. قدّمي سموثي المانجا بارداً مع مكعّبات الثّلج.

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