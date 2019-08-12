خيارات تسريحات لعيد الأضحى 2019 من إنستقرام

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 أغسطس 2019 01:34 مساءً - تبحث النساء في العيد عن تسريحات متجددة وعصرية تجعلها في غاية التميز والجمال، لتمضية هذه المناسبة بين الأهل والأصدقاء بطلة مفعمة بالأنوثة. لذلك، جمعنا لك من موقع إنستقرام أجمل خيارت تسريحات لعيد الأضحى 2019، لتختاري من بينها ما يعجبك.
تسريحة الشعر نصف المرفوع
لا شك أن تسريحة الشعر نصف المرفوع إحدى التسريحات الأنيقة التي تمنحك إطلالة رائعة، وقد اخترناها لك من موقع إنستقرام، فهي ستساعدك في التمتع بإطلالة في منتهى الجمال والجاذبية. ترتكز هذه التسريحة على شد الغرة كلها الى الأعلى وترك باقي الشعر منسدلاً على الظهر بأسلوب ناعم جداً.
تسريحة الكعكة للمنخفضة
إن كنت ترغبين في إطلالة شبابية خلال العيد بعيداً عن المبالغة، بإمكانك اختيار تسريحة الكعكة المنخفضة بأسلوب جديد يبعدك عن الملل ويمنحك إطلالة حيوية جداً، بحيث تلمين تشدين شعرك الى الوراء بأسلوب الكعكة المنخفضة لكن بطريقة عفوية، وتثبيت الشعر بثلاثة دبابيس ناعمة، مع ترك خصلات ناعمة منسدلة على جانبي الوجه.
تسريحة الشعر المدرج
إذا كنت تمتلكين شعراً قصيراً وتعتمدين قصة الكاريه، بإمكان الحصول على أجمل إطلالة في عيد الأضحى 2019، من خلال اعتمادك تسريحة الشعر المدرج المصقول بعناية. ولإضفاء لمسة راقية على تسريحتك، اعتمدي الغرة الجانبية، وزيني تسريحتك ببعض الدبابيس الذهبية المميزة.
تسريحة ذيل الحصان المنخفضة
هذه التسريحة ناعمة وراقية في الوقت نفسه، وستعزز من جمال طلتك في العيد. وقد انتقياناها لك من موقع إنستقرام، بحيث تعتمدينها بأسلوب عصري ومتجدد. سرحي شعرك على شكل ذيل الحصان المنخفض، واعتمدي الغرة النصفية المنسدلة بأسلوب الكيرلي على جانبي الوجه.
تسريحة الشعر المموج مع الغرة البوف
إذا كنت تمتلكين شعراً بطول متوسط، احصلي في عيد الأضحى على إطلالة هوليوودية، من خلال اعتمادك تسريحة الشعر المموج مع الغرة البوف، التي ظهرت بها النجمة مارغوت روبي على إنستقرام مؤخراً، فهي تسريحة في غاية الأناقة والجاذبية.
تسريحة الكعكة المرتفعة جداً
إن كنت من محبات تسريحة الكعكة المرتفعة جداً، بإمكانك اعتمادها خلال العيد بأسلوب جديد مفعم بالأنوثة، للاستمتاع بإطلالة مثالية تلفت الأنظار إليك. وترتكز هذه التسريحة على شد الشعر كله الى الأعلى بأسلوب الكعكة المضفرة بطريقة جذابة.
إقرئي أيضاً
صبغات شعر صيف 2019 للسمراوات
تسريحات شعر طويل على طريقة نجمات هوليوود
تسريحات شعر نادين نجيم لأجمل إطلالة في عيد الأضحى
كانت هذه تفاصيل خبر خيارات تسريحات لعيد الأضحى 2019 من إنستقرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.