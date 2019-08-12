كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 أغسطس 2019 01:34 مساءً - تحتل ألوان المكياج الصارخة مكانة متقدمة جداً في موضة مكياج صيف 2019، وقد ظهرت بكثرة على منصات أبرز الدور العالمية لهذا الموسم. فإن كنت من محبات المكياج الجريء، فلا تترددي في اعتماد ألوان مكياج صارخة تعدّ موضة صيف 2019.

وفي ما يلي، سنعرفك الى ألوان مكياج صارخة موضة صيف 2019.



ظلال عيون خضراء صارخة

تعد ظلال العيون الخضراء القوية من أبرز اتجاهات المكياج لصيف 2019، فهي ظهرت في مختلف أسابيع الموضة لهذا الموسم. بالتالي، لا تترددي في اعتماد مكياج العيون باللون الأخضر الصارخ، حيث بإمكانك إبراز عينيك من خلاله، سواء بأسلوب السموكي، أو عبر تطبيق ظلال العيون بطريقة متدرجة على الرموش العلوية.

ألوان مكياج صارخة



مكياج عيون جريء باللون الوردي

لطالما اعتُبر اللون الوردي أحد ألوان المكياج الهادئة، إلا أن طريقة تطبيق مكياج العيون الوردي ستكون جريئة جداً هذا الصيف، ليصبح اللون الوردي أحد أساليب المكياج الصارخة لهذا الموسم، بحيث تطبقين ظلال العيون باللون الوردي المات على جوانب الزوايا الخارجية للعين، مع تلوين منطقة الحاجبين بالأيلاينر الأصفر.

مكياج عيون صارخ



مكياج عيون بلون اللافندر والأخضر

قد تستغربين للوهلة الأولى، اعتماد مكياج عيون يعتمد على لونين متناقضين، وهما لون اللوفندر مع الأخضر، إلا أن هذا المكياج رائج جداً هذا الصيف، فإذا كنت تمتلكين شخصية جريئة وترغبين في اتباع أحدث صيحات الموضة، قومي بتظليل عينيك بظلال العيون ذات لون اللافندر، وحددي داخل العين بالكحل الأخضر.

مكياج عيون بألوان صارخة



مكياج عيون برتقالي صارخ

على رغم جرأته وقوته، إلا أن اللون البرتقالي الصارخ يعد أبرز اتجاهات المكياج لصيف 2019، وقد اعتُمد من قبل الكثير من النجمات على السجادة الحمراء. ويشكل مكياج العيون البرتقالي خياراً رائعاً لهذا الصيف، بحيث تعتمدينه على الرموس العلوية على شكل خطوط متدرجة.

مكياج برتقالي



المكياج الأزرق البراق

المكياج الأزرق البراق هو أحد اتجاهات موضة مكياج صيف 2019، إلا أن طريقة تطبيقه ستكون جريئة جداً وقوية، بحيث يتم تطبيق الظلال الزرقاء البراقة على طول الرموش العلوية، بأسلوب يبدأ رفيعاً وينتهي عريضاً جداً خارج العين وصولاً الى منطقة الحاجبين، مع إضافة لمسة سوداء بارقة.

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