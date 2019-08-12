مكياج ناعم بأسلوب إيرينا شايك

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 أغسطس 2019 01:34 مساءً - لا شك أن العارضة الروسية إيرينا شايك تتمتع بجمال أخاذ، لكنها أيضاً تحرص على اختيار أساليب مكياج غاية في الأنوثة والرقي، فتزيدها جمالاً وتلفت الأنظار إليها أينما حلت.

فإن كنت من محبات مكياج إيرينا شايك، استوحي منها مكياج عيد الأضحى، واختاري أسلوب المكياج الذي ترغبين فيه.



مكياج جريء

هذا المكياج جذاب جداً وسيلفت الانتباه إليك كونه سيمنحك إطلالة مفعمة بالأنوثة. وللحصول على مكياج جريء وأنيق في الوقت نفسه على طريقة إيرينا شايك، عليك أن تركزي كثيراًعلى الشفاه، لتبرزيها بطريقة راقية بعيداً عن المبالغة، وذلك باعتمادك أحمر الشفاه الأحمر المات القوي، مع الحرص على تطبيقه بإتقان كي لا يسيل فيشوّه إطلالتك. ولإضاءة وجهك بطريقة طبيعية، استخدمي البلاش الوردي على الجبين والخدين، لكن بكمية قليلة لتحافظي على طلة طبيعية. ولإطلالة متكاملة، استخدمي طبقات عدة من الماسكرا للحصول على رموش طويلة وكثيفة.

إيرينا شايك



مكياح ناعم

إذا كنت من محبات المكياج الناعم، اتبعي طريقة العارضة إيرينا شايك في تطبيق هذا النوع من المكياج، لتحصلي على طلة أنثوية مفعمة بالجمال. وبإمكانك اعتماد هذا المكياج لطلة أنيقة في عيد الأضحى، بعيداً عن المبالغة والتكلف. في البداية، طبقي القليل من الكونسيلر ومن ثم كريم الأساس القريب الى لون بشرتك. من ثم، أرسمي بالأيلاينر خطاً رفيعاً، على أن يكون ممتداً الى خارج العين، وضعي طبقات عدة من الماسكارا. على أن تعتمدي مكياج الشفاه الطبيعي، باستخدام أحمر الشفاه النيود الفاتح.

مكياج إيرينا شايك



مكياج برونزي

المكياج البرونزي أنيق جداً وملائم جداً لصاحبات البشرة السمراء أو الحنطية. يعتمد هذا المكياج على ظلال العيون باللون البرونزي الهادئ، وتحديد داخل العين بالكحل الناعم، وأحمر الشفاه بلون النيود الطبيعي. ولإكمال الطلة، اعتمدي البلاش البرونزي الخفيف، بحيث تأتي البشرة بنغمات برونزية جذابة، كذلك استخدمي طبقة واحدة من الماسكارا ليكون المكياج متكاملاً وأنيقاً.

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