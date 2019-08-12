إليكِ أسرع الطرق وأكثرها فاعلية للتخلص من الحبوب الدهنية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 أغسطس 2019 01:34 مساءً - تعاني صاحبات البشرة الدهنية ازديادًا في إنتاج الزهم، بسبب تسارع نشاط الغدد الدهنية في البشرة، وهو ما يسبب تشكل الحبوب الدهنية ذات المظهر اللامع والدهني، إضافة إلى توسع المسام وانسدادها وتشكل الرؤوس السوداء في أغلب الحالات، وتزداد الحالات تأزمًا مع كثرة التوتر والقلق والإجهاد، وعدم ممارسات الأنشطة الرياضية، وتناول الأطعمة غير الصحية. وفي ما يلي تتعرفين إلى أكثر الطرق فاعلية وقوة في التخلص من الحبوب الدهنية.

طرق التخلص من الحبوب الدهنية



الحبوب الدهنية

غالبًا ما تظهر على بشرة الوجه والصدر والظهر، وتتطلب علاجات طبية أو خلطات مناسبة مع تبني عادات صحية يومية، تخفف من تفاقمها وانتشارها في المناطق المجاورة على البشرة، وتتشكل نتيجة تحفز نشاط الغدد الدهنية والتغيّرات الهورمونية، ما ينتج عنه انغلاق المسام وتشكّل الرؤوس السوداء والبيضاء والحبوب الدهنية، والتي تؤدي مع الوقت ومع إهمالها، إلى حدوث التهابات وانتشار البكتيريا والعدوى. وهذه أبرز الطرق للتخلص من هذه الحبوب الدهنية المحرجة والمزعجة.

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خلطة الليمون

يعدّ من أفضل الوصفات الطبيعية والمنزلية لاستهداف مشكلة الحبوب الدهنية، حيث يتم خلط عصير الليمون الطازج مع القليل من اليوغرت الطبيعي، وبواسطة عود القطن يتم مد الخليط على الوجه وتركه لمدة 20 دقيقة ثم شطفه بالماء البارد، وتجفيف البشرة بلطف تام. وتكرر هذه الطريقة بشكل يومي للحصول على نتائج فورية.

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خل التفاح

يساعد خل التفاح على تطهير البشرة وتقشير المسام وإزالة الخلايا الميتة، وبواسطة قطنة منقوعة في خل التفاح امسحي بها كامل البشرة لتعقيمها ومنع تفاقم مشاكل البشرة التي تعاني الحبوب الدهنية.

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طرق التخلص من الحبوب الدهنية



جل الألوفيرا أو الصبّار

بواسطة الهاون اسحقي بعض الوريقات من النعناع الطازج، وأضيفي إليها لب الخيار والصبّار، ومدّي القناع على كامل البشرة لتخفيف الالتهابات، ومعالجة الندوب، بفضل القناع الغني بالخصائص المضادة للالتهاب والبكتيريا المسببة للحبوب الدهنية.

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القرفة

استعيني بمسحوق القرفة الغني بمضادات البكتيريا المجددة لخلايا البشرة، واخلطيه مع القليل من العسل المطهر والمرطب، ثم مدّيه على كامل البشرة لمدة 20 دقيقة واشطفيه بالماء الدافىء مع الفرك برفق بواسطة أطراف الأصابع، لتنقية البشرة بعمق.

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زيت شجرة الشاي

يحتوي زيت شجرة الشاي على خصائص مضادة للالتهاب ومضادات أكسدة قوية لعلاج مشكلة الحبوب الدهنية والبثور. فقط امسحي بعود القطن على الحبوب الدهنية به، لتطهيرها وتعقيمها، وكرري العملية في كل بضع ساعات لنتائج فورية.

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طرق التخلص من الحبوب الدهنية



• اختاري مستحضرات العناية الخالية من القواعد الدهنية.

• اِبحثي عن مكونات طبية في منتجات العناية اليومية بالبشرة التي تعاني الحبوب الدهنية، لأجل استهداف المشكلة من الجذور، مثل حمض الساليسيليك والكبريت وبيروكسايد البنزوين، التي تطهّر البشرة وتمنع الالتهاب وتضيًق المسام، ولا بد من استشارة الطبيب المختص في حالات تأزم المشكلة.

• اِحرصي أيضًا على تناول الأطعمة الغنية بالخضار الورقية والطازجة، وابتعدي عن التوابل والسكريات والدهون، لأنها تزيد من تفاق المشكلة.

• اهتمي دائمًا بنظافة البشرة واختاري لها غسولًا مناسبًا خاليًا من الزيوت، ولا تستخدمي لذلك الماء الساخن لمنع تهيّجها، بل الفاتر مع تجفيفها بطريقة التربيت اللطيفة .

• يمكنكِ الاستعانة خلال النهار بورق التنشيف لامتصاص الكميات الزائدة من الزهم. اِحصلي على ورق التنشيف الطبي الغني بحمض الساليساليك وحمض الغلايكوليك المقاوم والمحارب للحبوب الدهنية.

• مارسي الرياضة بشكل منتظم وخففي من الأجهاد والتوتر، لأنّ ارتفاع مستويات الأندروجين والكورتيزون خلال التوتر، تسرّع من إفراز الدهون ونشاط الغدد الدهنية، وبدلًا من ذلك الجئي إلى ممارسة اليوغا وعلاجات التنفس العميق والتأمل، للتخفيف من الضغط والتوتر، واحصلي على القسط الكافي من النوم في كل يوم، لاكتساب النضارة المرجوة، ولا تنسي شرب كميات وافرة من الماء لتعزيز ترطيب الجسم والبشرة.

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