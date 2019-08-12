اتّبعي هذه الطرق لمعالجة مشكلات الشعر التالف

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 أغسطس 2019 01:34 مساءً - يزداد شعركِ تلفًا وتقصفًا كلما زاد إهمالكِ له، لذا لا بدّ من تدارك المسألة وتقديم يد العون والعلاجات المثالية والفورية، التي تعيد إليه قوته وصحته ولمعانه، بعيدًا عن مشكلات الجفاف والبهتان والتقصف والتلف.



علاجات منزلية وطرق العناية بالشعر التالف

العناية بالشعر التالف



أهمية اختيار نوعية الشامبو والكونديشينر المناسبين

لا بد من تفقد مكونات الشامبو الذي تستخدمينه بحثًا عن تعزيز قوة وصحة خصلات شعركِ التالفة. اِبحثي عن ثنائي الشامبو والكونديشينر الذي يحتوي على المزيد من المكونات الطبيعية، والزيوت المعالجة والفيتامينات المغذية والمقوية، لاستهداف تلف وتقصف الخصلات وضعف الفروة، واحرصي على اختيار الشامبو والكونديشينر من الماركة نفسها، ومن الجموعة نفسها ليعملا سويًّا بشكل متكامل، على أن يكون اختياركِ من ماركات عالمية موثوق بها.

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الحرص على استخدام الأقنعة المرممة لتلف الشعر

تتوافر العديد من الماسكات الجاهزة التي تعتني بالشعر التالف والمتقصف، والتي تُستخدم بعد الشامبو والكونديشينر لتقوية الفروة وتغذية الخصلات بعمق، ومقاومة التلف والشحوب والتقصف، للفوز بشعر قوي وحيوي يفيض بالحيوية والقوة والجمال.

العناية بالشعر التالف



أهمية تدليك الفروة بانتظام

استعيني بالزيوت الطبيعية لتدليك فروة الرأس في كل مساء، بشكل لطيف وبحركات دائرية برؤوس الأصابع، وبواسطة زيت الزيتون واللوز والجوجوبا، وجوز الهند والسمسم والخروع، والأرغان وغيرها من الزيوت البكر الغنية بالفوائد الجمة على الفروة، ما يعزز من تدفق الدم إلى البويصلات وحثها على النمو بشكل طبيعي.

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الأقنعة الطبيعية المنزلية

هناك العديد من الوصفات الطبيعية المقوية للشعر التالف، والمساعد على إصلاحه بشكل طبيعي وفوري، ومنها وصفة الأفوكادو الغني بالفيتامينات والدهون والبروتين والأحماض الدهنية المصححة للتلف، والموز الغني بالبوتاسيوم والفيتامينات المقوية والزيوت الطبيعية المرطبة والمنعّمة والمحسّنة لمرونة الشعر، وأيضًا أقنعة زيت جوز الهند المفيدة للشعر التالف واليوغرت والصبّار، المهدئة للفروة المضطربة والملمّعة للشعر الشاحب. فلا تبخلي على شعركِ بهذه الأقنعة السحرية الفورية وذات النتائج المذهلة.

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لا تقسي على شعركِ التالف

هنالك العديد من العادات التي تمارسينها والتي تهلك شعركِ يومًا بعد يوم، ومنها الإفراط في استخدام المجفف واستخدام الفرشاة غير المناسبة، وتمشيط الشعر وهو مبلل، واستخدام ربطات الشعر المطاطية، والإدمان على الصبغات الكيميائية لتلوين الشعر، وعلاجات الفرد الكيميائية وغيرها كثيرة، ما يسبب ضرر الشعر وضعفه وتكسّره، وينتهي به إلى الجفاف والبهتان والنهايات التالفة.

العناية بالشعر التالف



الأغذية الصحية وشرب المزيد من الماء وممارسة الرياضة وطرد التوتر

تساعد هذه العوامل المتكاملة على استعادة صحة وحيوية وقوة وبريق الشعر خلال فترة قصيرة. فقط احرصي على إثراء وجباتكِ اليومية بالأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والمعادن والدهون الأساسية، بعيدًا عن الأطعمة الجاهزة والمعلبة والسكريات، واشربي كميات وافرة من الماء تعزز من حيوية وترطيب الفروة، ومارسي المزيد من الرياضة في الهواء الطلق لطرد التوتر وتحفيز تدفق المزيد من الدم إلى كامل الفروة، وتغذيتها بعمق ونقل المزيد من الأوكسجين إليها.

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مارسي المزيد من العادات الصحية في حق شعركِ التالف

لا تستغني عن استخدام البلسم ولا تبالغي في غسل شعركِ كل يوم، كي لا تجرديه من زيوته الطبيعية، وتجنبي غسله بالماء الحار، وبدلًا من ذلك اغسليه دائمًا بالماء البارد، وتجنبي المواد الكيميائية وتذكري غسل الشعر مرة كل أسبوع بالشامبو المطهّر الذي ينقّي الشعر من السموم، ويخلص الفروة من بقايا المواد العالقة، واحرصي أيضًا على قص النهايات والأطراف التالفة بانتظام. مع تبديل أغطية الوسائد بشكل يومي.

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حماية الشعر من أشعة الشمس

تعريض الشعر لمياه الكلور ومياه السباحة والتعرض المفرط لأشعة الشمس، كلها عوامل تسرّع من تقصف وتكسر وهشاشة الشعر وضعفه، لذا لا بد من توخي الحذر واستخدام أغطية الشعر أثناء السباحة، وتوزيع الماسك المغذي والمرطب على كامل الخصلات قبل الغطس للسباحة، لتخفيف الضرر الذي قد يلحق بالشعر مع أهمية توفير الوقاية الفائقة للخصلات خلال الوجود تحت أشعة الشمس الحارقة والمتلفة للخصلات.



اتّبعي هذه النصائح وفوزي بشعر صحي وحيوي ولماع، بعيدًا عن مشاكل الجفاف والتقصف والتلف.

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