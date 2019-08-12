عطور فخمة تناسب أجواء الخريف المقبل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 أغسطس 2019 01:34 مساءً - رغم أننا ما زلنا في فصل الصيف ونعيش أجوائه المنعشة، فقد بدأت التحضيرات على قدم وساق لموسم الخريف المقبل، وكل ما يحمله من صيحات في عالم الجمال والعطور.



في ما يأتي لائحة بأفضل العطور التي تناسب فصل الخريف وأجوائه.



1- Tom Ford Lost Cherry Eau de Parfum



هو عطر شرقي – زهري للنساء والرجال معاً. يتألف من مقدمة بخلاصة الكرز الحامض واللوز المر. أما قلب العطر فتفوح منه رائحة الكرز الحامض والورد التركي والفل والبرقوق، في حين تغتني قاعدته ببلس بيرو والتونكا وخشب الصندل ونجيل الهند وأخشاب الأرز والجاوي والقرفة والقرنفل والباتشولي والفانيليا.

Tom Ford Lost Cherry Eau de Parfum



2-Louis Vuitton Attrape-Reves



هو عطر شرقي- زهري يتألف من مقدمة برائحة البرغاموت والزنجبيل والليتشي، في حين تفوح من قلبه رائحة الورد التركي والفاوانيا والكاكاو وتأتي قاعدته غنيّة برائحة الباتشولي.

Advertisements

Caption



3-Calvin Klein Women Eau de Parfum Spray



هو عطر زهري- خشبي، يتألف من مقدمة برائحة شجرة الكينا والفلفل الأسود والبرغاموت والجريب فروت والليمون. أما قلب العطر فتفوح منه رائحة براعم البرتقال والمجنوليا والياسمين وتوت العليق والشاي، في حين تغتني قاعدته بأخشاب الأرز واللبان والأمبروكسان وأخشاب الكشمير والبنفسج والمسك الأبيض.

Calvin Klein Women Eau de Parfum Spray



4-Estee Lauder Beautiful Belle Eau de Parfum



إذا كنت تبحثين عن رائحة المسك الدافئة إنما بنفحات منعشة، فإن هذا العطر من إيستيه لودر هو الخيار الأنسب لك. يجمع عطر بيوتيفول بيل بين كل روائح العطور الكلاسيكية من بتلات الورد والغردينيا ومسك الروم والعنبر، مع بعض الإضافات الحديثة من الليتشي والميموزا والمسك المرزباني.

Estee Lauder Beautiful Belle Eau de Parfum



5-Joy by Dior



هو عطر زهري- خشبي- مسك، يتألف من مقدمة برائحة البرغاموت واليوسفي. أما قلب العطر فيغتني برائحة الياسمين وأوراق القرفة الصينية والخوخ، في حين تتكوّن القاعدة من خشب الصندل وأخشاب الأرز والمسك الأبيض والباتشولي والجاوي.

Joy by Dior



6-Les Eaux de Chanel Venise



هو عطر شرقي للرجال والنساء معاً، يتألف من مقدمة برائحة الفلفل الوردي والبرتقال والبرغاموت والليمون والبرتقال المر. ويأتي قلب العطر غنياً بزهر البرتقال وزهور السوسن والورد وزهور إبرة الراعي، في حين تغتني قاعدته برائحة الفانيليا والتونكا والجاوي والسوسن والبنفسج والمسك الأبيض.

Les Eaux de Chanel Venise

إقرئي أيضاً

تشكيلة من أفخم العطور النسائية للعيد

5 أسماء عطور نسائية فخمة... عرّفي عن نفسك !

أسماء عطور نسائية فخمة لعيد الأضحى 2019