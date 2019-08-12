فستان ياسمين عبد العزيز بـ 1750 دولارًا وهذه أبرز اطلالاتها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 أغسطس 2019 01:34 مساءً - تعمل النجمات العالميات والعربيات على حدّ سواء، على اختيار أجمل تصميمات الملابس وأحدث إصدارات الأزياء والاكسسوارات، من مجموعات دور الأزياء العالمية، وأحيانًا تصل تكلفة هذه المنتجات الفاخرة الى حدود عالية، لكنّ الأمر لا يهم لطالما كان اختيارها لحدث مهمّ مثل السجادة الحمراء، أو لقاء تلفزيوني وغيرها، ومؤخرًا شاهدنا النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز وقد اختارت لأحد البرامج التلفزيونية فستان ميدي من دولتشي أند غابانا Dolce&Gabbana بثمن باهظ، إليكِ التفاصيل وبعض أبرز اطلالاتها.



ياسمين عبد العزيز في فستان معرق باهظ الثمن

ياسمين عبد العزيز في أحدث اطلالاتها في فستان من دولتشي أند غابانا



شاهدنا ياسمين عبد العزيز وقد حلت ضيفة على برنامج “منى الشاذلي”، وقد اختارت لتصوير هذه الحلقة فستان ميدي من دولتشي أند غابانا Dolce&Gabba بقيمة 1750 دولارًا، قماشه معرق بالورود الحمراء ونقشة النمر، وقصته ضيقة، وطوله وصل حد الركبة، وكانت قد نسقت معه اكسسوارات ناعمة باللون الفضي واعتمدت تسريحة شعر منسدلة.

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فستان سهرة أسود اختارته ياسمين عبد العزيز من إيلي صعب

اختارت ياسمين عبد العزيز فستان أسود من ايلي صعب



من الواضح أنّ ياسمين عبد العزيز تعشق الموضة والماركات الفاخرة، وتختار التصميمات اللافتة في المناسبات الكبيرة، مثل هذه المناسبات التي تألقت فيها في فستان سهرة باللون الأسود من “إيلي صعب” Elie Saab، تصميمه مميز مصنوع من المخمل والتول المطرز، ومزين بحزام على الخصر، وقد نسقت معه مجوهرات ماسية بارزة وحقيبة كلاتش أنيقة.





اطلالة شرقية مميزة اعتمدتها ياسمين عبد العزيز

لوك شرقي لافت اعتمدته ياسمين عبد العزيز





وبعيدًا عن أزياء الدور العالمية الشهيرة، شاهدنا ياسمين عبد العزيز وقد تألقت في اطلالة ذات طابع شرقي مميز ناسبتها كثيرًا، اختارت فيها فستان ماكسي باللون البيج، ومن فوقه عبايه معرقة برسومات ملونة، وزينت الاطلالة بعقود كبيرة من الأحجار الكريمة.



شاهدي اطلالات ياسمين عبد العزيز المتنوعة واخبرينا رأيكِ بخياراتها في الموضة الباهظة الثمن والكاجوال.