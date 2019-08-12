أجدد عبايات حنين الصيفي تلهمكِ إطلالات أنيقة للعيد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 أغسطس 2019 01:34 مساءً - تعودنا على الكثير من اطلالات مدونة الموضة حنين الصيفي بالعبايات المختلفة، بخاصة وأنها تعتمد الأسلوب الهادىء والبسيط، حتى عند اختيار الألوان الداكنة، فستكون التصميمات غاية في البساطة.

وإذا كنتِ تفكرين بارتداء تصميمات العبايات بعيد الأضحى المبارك، فإليكِ خيارات مميزة اخترناها لكِ اليوم من مدونة الموضة حنين الصيفي.





العبايات السوداء الشيفون مع التطريزات

العباية مع الأكمام الواسعة من حنين الصيفي



يمكنكِ اعتماد العبايات الشيفون مع التصميم الواسع مع المبطّنة، مع لمسة بسيطة من التطريزات على الجزء الأمامي من العباية، ليزيدكِ فخامة، كما أنّ الموديل الواسع للأكمام سيجعلكِ تبدين مرتاحة بالعبايه، ولكنّ الأفضل أن تنسقيها مع كعب عالٍ لكي تبدي أنحف وأطول، كما أنّ هذا التصميم كلاسيكي أكثر يناسبه الأحذية السواريه.



العبايات النود ناعمة لهذا العيد

عباية أنيقة بألوان النود من حنين الصيفي





أفضل ما يمكن أن يلهمكِ باطلالات حنين الصيفي، هو اختيار العبايات النود، والتي تعتمدها بشكل كبير، كأجدد اطلالتها بالعبايه النود باللون الأرجواني ناعمة وبسيطة، تناسب الصبايا الثلاثينيات، مع الحذاء الأبيض، أو أحذية الميول المفتوحة لا سيّما من ماركتكِ المفضلة.





العبايات السوادء مع ألوان أخرى

العباية السوداء مع الإطار بلون النود من حنين الصيفي





لأنّ حنين الصيفي تميل أكثر لاعتماد الألوان البسيطة والهادئة، فعند اختيار عبايات بألوان كالأسود، فقط تعتمد لمسة بسيطة بألوان أخرى، كهذه العبايه مع القصقصة على العبايه من الأمام، بألوان صيفية على شكل مثلثي، للمسة أكثر شبابية، نسقت معها حجابًا باللون الأسود وحذاءً أبيض، مناسبة أكثر لنهار عيد الأضحى، ومن الممكن أن ترتدي معها شنطة بيبي بلو لتتماشى مع هذه التفاصيل البسيطة بالعبايه.





عبايات حنين الصيفي مع الكشكشة





لفتنا هذه العبايه مع الكشكشة والإطار الملون من حنين الصيفي، مناسبة للصيف ولبهجة العيد، كما أنّ تصميمها الواسع يجعلها مناسبة للكثير من الفتيات، نسقت معها حذاءً بألوان النود، وشنطة متوسطة الحجم من شانيل لكي تناسب أكثر أجواء النهار.



بهذا الألبوم إليكِ صور حنين الصيفي بالعبايات لتلهمكِ اطلالات أنيقة.

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