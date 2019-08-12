فساتين مشجرة موضة الخريف المقبل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 أغسطس 2019 01:34 مساءً - تعود صيحة الفساتين المشجرة من حين إلى آخر لتغزو عالم الموضة. فإذا كنتِ تريدين الظهور بشكل مختلف، يمكنكِ اختيار فستان مشجر مناسب لكِ.

كما برزت الفساتين المشجرة والموردة بمختلف تصميماتها في التشكيلات الجديدة لأزياء الكوتور، كما اكتظت منصات عروض أسبوع باريس للهوت كوتور لموسم خريف وشتاء 2019 – 2020 بفساتين السهرة المغطاة بالطبعات والألوان الباعثة على الحياة، والتي يمكن أن تكون خيارًا مثاليًا لحضور سهرة عيد الأضحى المبارك.





فساتين مشجرة تخفي عيوب الجسم

فساتين مشجرة



تميز عرض دار فالنتينو Valentino بفساتين السهرة المطبعة بالألوان المرحة، أحببنا منها الموديل الـ A Line المزين بالورود والأكتاف المنفوخة المكشكشه، ونرشحه لذوات القامة الكمثرية، لأنه سيزيد عرض الكتفين النحيلين ويخفي الجزء السفلي المكتنز من الجسم.

- الجئي إلى فساتين السهرة الـ V Neck من توقيع ماركة رالف آند روسو Ralph & Russo والمصممة بتنورة مكونة من طبقات، إذا كان قوامكِ على شكل المثلث المقلوب لتنحّفي منطقة الصدر.

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فساتين مشجرة



- لفتنا فستان السهرة الـ A Line من توقيع جورج حبيقة Georges Hobeikaوالفستان المنفوش المغطى بالطبعات من مجموعة رامي قاضي Rami Kadi، اعتمدي واحدًا منهما إذا كنتِ نحيلة القوام بخاصة إذا كانت تتركز نحافتكِ في الجزء السفلي من الجسم.

- اذا كنتِ قصيرة القامة ننصحكِ بمطالعة فستان السهرة المطبع المزين بشق أمامي طويل من توقيع آزارو كوتورAzzaro Couture أو فستان ذيل السمكة من أوليانا سيرجينكوUlyanaSergeenkoلتطلي بقامة ممشوقة في المناسبات المهمّة.

- قدمت دار جيفنشي Givenchy تشكيلة من فساتين السهرة المطبعة المميزة بالياقة العالية والتي تناسب المحتشمات ولكن تفاديها إذا كنتِ عريضة الكتفين أو مكتنزة الصدر، حتى لا تظهري بقوام ممتلئ.

فساتين مشجرة

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