كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 أغسطس 2019 01:34 مساءً - رزان الجاسم، ناشطة ومؤثرة اجتماعية وفنانة تشكيلية، بدأت رحلتها في مساعدة الآخرين والتطوع مبكّرًا، واختارت مواقع التواصل الاجتماعي متنفَّسًا لتعبِّرَ فيه عما تحب، ولتؤثِّر في الآخرين من خلال أنشطتها الشبابية، تميزت رزان الجاسم بأزيائها المحتشمة المواكِبة للموضة، ولا سيّما اختيارها للعبايات المحتشمة الشبابية، لذا جمعنا لكِ اليوم أبرزها؛ لتستمدِّي أفكارَ عباياتٍ أنيقة وبسيطة.

عبايات محتشمة وبسيطة على طريقة رزان الجاسم



ظهرت رزان بعبايات عدة سوداء اللون، أبرزها كانت مصمَّمة بطريقة بسيطة، حيث زُخرفت بشكل شجرة بفصوص بيضاء على الجانب، وارتدت عباية سوداء زُينت أطرافها بالزهور وبخيوط عدة، وتألَّقت بعباية سوداء بمربعات مرسومة باللونين الأزرق والأخضر، كما تجمَّلَت بعباية سوداء بأكمام منفوخة مزينة بالفصوص والمطاط من أطراف الأكمام، وأطلَّت بعباية سوداء بقماش أخضر من الجانب، تزيِّنه خطوط باللون البيج وفصوص، واختارت عباية سوداء مزينة بالترتر من الأسفل ومن الأكمام، وتزينت بعباية سوداء بخطوط من الفرو، وأكملت ملحقاتها بالأحمر.

أما بالنسبةِ للعباية الملونة، فقد اختارت عباية زهرية ونُقش اسمُها على الجيوب بتطريزات بيضاء وزهور ملونة، وارتدت عباية رمادية بطبقات، كما ظهرت بعباية مميزة اللون؛ حيث تجمع بين اللونين البرتقالي والزهري بتصميم سادة.

عبايات محتشمة وبسيطة على طريقة رزان الجاسم



وتألقت كذلك بعباية سوداء شفافة من الأسفل، تزينها قطعة قماش بفصوص بيضاء، وتجملت بعباية سوداء يتداخل معها قماش أحمر، وأطلَّت بعباية سوداء بجيوب مزينة بالزهور الذهبية، ومن الحواف زُيِّنَ الجيب باللون الذهبي، وتزينت بعباية سوداء بتطريزات وفصوص من الجانبين باللونين الأبيض والزهري، واختارت عباية سوداء بتطريزات صغيرة ومميزة من الجانب، وأخرى سوداء يزينها مربع بمثلثات، في كل مثلث منها فصوص بيضاء مختلفة عن المثلثات الأخرى.