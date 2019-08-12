صور.. ظهرت محتضناه.. تيم حسن ووفاء كيلاني يحتفلان بعيد الأضحى

احتفل أمس الفنان تيم حسنن وزوجته وفاء كيلاني، بأول أيام عيد الأضحى المبارك، وشاركا جمهورهما ومتابعيهما صورا من العيد.

شارك تيم حسن، بصورة ظهرت فيها وفاء كيلاني وهي محتضناه، خلال أول أيام العيد، وحولهما زرع، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتب في تعليقه على الصورة، "عيدكم فرح وخير وبركة ان شاء الله ، كل عام وإنتم بخير".

وتفاعل عدد كبير من متابعي تيم حسن، معه عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كان من بينها تعليق الفنان فيفي عبده، مهنئة بالعيد.

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ومن جانبها شاركت الإعلامية وفاء كيلاني، جمهورها بصورة مختلفة من عيد الأضحى، مع تيم حسن، ولكن تلك المرة عبر خاصية "ستوري "إنستجرام".

وكان تيم حسن تزوج من وفاء كيلاني في العام 2017 بعد 6 أشهر من طلبه منها الزواج، وجاء زواجهما بعدما طلق تيم حسن زوجته السابقة ديمة، وكذلك انفصال وفاء عن زوجها السابق.