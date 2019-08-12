"المرأة العاملة تأكل بثدييها" خطبة عيد صادمة لإمام سعودي.. ومسؤول: خالف الوسطية

"المرأة العفيفة تدرك أن الحرة تموت ولا تأكل بثدييها" جزء مقتطع من خطبة عيد الأضحى لإمام مسجد "دوار الكرة الأرضية" في مدينة جدة، تداولتها سعوديات عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعدما نجحت إحدى السيدات الحاضرات في تسجلها ومشاركتها عبر حسابها، الأمر الذي أثار استياء بعض السيدات العاملات.

وجاء في نص الخطبة، التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "ما أحوجنا إلى المرأة العفيفة التي تضحي بالمال والترف في سبيل العفة والشرف، لا تستجيب لدعوات المبطلين لكي تصبح بائعة تخالط الرجال؛ لأنها تدرك أن الحرة تموت ولا تأكل بثدييها".

Advertisements

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، قالت الفتاة التي سجلت الخطبة إنها تعمل بائعة في أحد متاجر الملابس، وكانت تعرف مسبقا أنه سيتحدث عن النساء بشكل غير لائق، مستكملة: "كل سنة بيتم ذكر المرأة في خطب العيد، وكنت أتجهز لالتقاط فيديو؛ لعلمي بأنه سيتم ذكر موضوع المرأة".

الهجوم على الشيخ السعودي، جاء بعد انتصارات عدة للمرأة السعودية مؤخرًا، بدأت بالحصول على حقوقها بداية من قيادة السيارات، ووصولًا للسفر بمفردها، لذلك اعتبرت بعض السيدات السعوديات هذا التصريح "متشدد ومتعصب"، بعد انفتاح تمكنت فيه المرأة السعودية من العيش بمزيد من الحرية.

عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، علق على الواقعة في اتصال هاتفي بقناة "إم بي سي 1"، بقوله: "هذا ليس أسلوبا شرعيا، والمكان الذي قيلت فيه الخطبة مخصص لصلاة العيد لأنه أرض فضاء، وأضاف أنه تحدث دون إذن رسمي".

وأوضح وزير الشؤون الإسلامية السعودي، أن إمام الواقعة تجاوز في الخطبة وخالف الأنظمة والتعليمات الوسطية التي تسير عليها السعودية برعاية محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.