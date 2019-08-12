بعد رثائها طليقة السعدني.. رضوى الشربيني: "أشبعوا من بعض قبل الموت"

رسالة مؤثرة، وجههتها الإعلامية رضوى الشربيني مقدمة برنامج "هي وبس"، المذاع على شاشة "CBC سفرة"، لمتابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، عقب أيام من رثائها أمل سليمان طليقة الفنان أحمد السعدني.

وقالت رضوى: "الحقوا أشبعوا من بعض قبل ما الموت يفرقكم عن بعض"، ثم أغلقت التعليقات، وسط تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي معها بما يزيد عن 70 ألف تسجيل إعجاب، خلال الساعات الماضية.

رضوى الشربيني تطالب بالدعاء لطليقة السعدني

طالبت الإعلامية رضوى الشربيني، متابعيها ومحبيها بالدعاء لطليقة السعدني، التي وافتها المنية منذ أيام، بعد تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة.

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ونشرت رضوى صورة طليقة الفنان أحمد السعدني، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، معلقة: "أنا آسفة إني معيدتش عليكم.. بس أنا طالبة منكم عدية وعديتكم ليا أنكم تدعوا للست دي.. أمل بنت عزة إنه ربنا يرحمها ويغفر ليها ويسامحها لأنها حقيقي كانت من أجدع وأطيب الناس".

وتوفيت طليقته الفنان أحمد السعدني وأم أبنائه، 9 أغسطس، في القاهرة إثر إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياتها، ورثاها أحمد السعدني بكلمات مؤثرة عبر صفحاته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.