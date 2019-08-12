مايلي سايرس تنفصل عن زوجها بعد 10 سنوات.. وتعترف: أفضل الفتيات

التقيا قبل 10 سنوات في فيلم "الأغنية الأخيرة"، تعرفت حينها المغنية الأمريكية مايلي سايرس على الممثل الأسترالي ليام شيمسورث، علاقة طويلة شابها الكثير من الصلح والمشاجرات، وتخللها زواج لتنتهي مؤخرًا وتعلن عن ذلك مايلي سايرس.

طلب وليام الزواج من مايلي في 2012، وخطبا بالفعل، ولكنهما انفصلا عام 2015، وعادا من جديد، وطلب وليام الزواج من مايلي وتم بالفعل في حفل زفاف سري خلال شهر ديسمبر 2018، لم يحضره إلا المقربون فقط.

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وبعد 8 أشهر من الزواج، قالت مايلي سايرس بحسب مجلة "بيبول"، إنها تفضل الفتيات، لذا قررت الانفصال عن زوجها، وتم الانفصال بالاتفاق بينهما وليركز كل منهما على مسيرة الفنية.

مايلي سايروس المثيرة للجدل

بدأت سايروس مسيرتها الفنية انطلاقا من أفلام الأطفال والمراهقين، إلا أن التحول الذي حدث لها أثار جدل، بداية من كليبات أغنياتها المصورة المثيرة للجدل، وصولا لتريحها السابق لمجلة "أيل"، إنه رغم من زواجها من رجل فهي تفضل الفتيات، وذلك بعد أن ظهرت برفقة فتاة شقراء هي الصديقة السابقة لابن "المتحول جنسيا" كتلين جينر، بالقرب من بحيرة "كوم" في إيطاليا.