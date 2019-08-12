طبعة الورود تعتبر آخر موضة رائجة في الصيف وتنتقل إلى الشتاء

متابعة أسبوع الموضة الباريسي للهوت كوتور لموسم خريف وشتاء 2019-2020 جعلنا ندخل في أجواء الصيحات الشتوية رغم الحرارة المرتفعة. فلننسى الطقس الحالي لبعض الوقت ولنستمتع بأجمل الصيحات والأزياء لخريف وشتاء 2019 لتحضير خزانتنا لهذا الموسم الذي يبدأ في سبتمبر.

طبعة الورود

صحيح أن صيحة طبعة الورود رائجة في الصيف، لكن الإختلاف في الشتاء هو إعتماد درجات ألوان مختلفة وداكنة أكثر. وداعاً للأصفر، وأهلاً بالألوان الشتوية كالتي شاهدناها على منصات عرض باكو رابان Paco Rabanne، برادًا Prada، ومارك جيكوبس Marc Jacobs، حيث تألقت التصاميم بطبعات الورود سواء الفساتين، التوب، التنانير وغيرها.

الجلد

قماش الجلد لن يقتصر فقط على الجاكيت هذا الشتاء، نرى مثلاً كيف قدّمت دار الكسندر ماكوين الفستان من قماش الجلد باللون الأحمر والقصة العصرية. وإلى جانب الفساتين يمكن أيضاً اختيار السروال الجلدي او التوب الجلدية وتنسيقها بأناقة.

البدلة

هذه الصيحة رائجة دائماً ولا نكتفي من إطلالات النجمات والفاشينيستا بالبدلة بمختلف القصات والألوان. ومن أسبوع الموضة يمكن أن تستوحي من تصاميم Altuzarra لخريف وشتاء 2019، كذلك Proenza Schouler وجيفانشي Givenchy.

نقشة المربعات

النقشات مستمرة مع صيحات الخريف وخصوصاً نقشة الكارو. نسقي البلايزر بهذه النقشة بأسلوب عصري مع البايكر شورت.

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طبعة الفهد

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نبقى بالنقشات أيضاً وهذه المرة مع نقشة الفهد، التي يمكن ان تختاريها مع المعطف والفساتين والتنانير.

الجاكيت الفضفاضة

في الشتاء لا غنى عن الجاكيت، وللوك كاجوال مريح إعتمدي صيحة الجاكيت الفضفاضة أو ما يعرف بـ Puffer Jacket.

الدانتيل

قماش الدانتيل يمنح إطلالتك لوكاً أنثوياً ناعماً. دور الأزياء مثل برادا Prada ، مايكل جايكوب Marc Jacobs ، وماكوين McQueen إعتمدن في عروضهنّ على هذا القماش ليزيّن عدداً من تصاميمهنّ.

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