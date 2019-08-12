ما أكثر ما ينساه المسافرون في الطائرات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

نشر موقع OneTwoTrip قائمة بالأشياء التي غالبا ما ينساها الركاب على متن الطائرات أثناء السفر، وفقًا لـ"البيان".

وتبعا للإحصائيات فإن 23.1% من الناس تعرضوا لنسيان بعض أو فقدان بعض أشيائهم الخاصة لمرة واحدة على الأقل أثناء سفرهم على متن الطائرات.

وتبين أن نحو 29% من الأشياء التي ينساها المسافرون على متن الطائرات هي أدوات إلكترونية تشمل الهواتف والحواسب الشخصية واللوحية، وسماعات الرأس، وأجهزة الاستماع للموسيقى، وفق ما نشرته روسيا اليوم.

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وتشكل حقائب السفر الصغيرة أو الحقائب النسائية والمحفظات المخصصة لحمل الوثائق نسبة 14% من الأشياء التي ينساها المسافرون عادة في الطائرات، أما الاغراض التي يشتريها المسافرون من محلات الأسواق الحرة في المطارات فتشكل 13% من نسب الأشياء التي ينسونها.

بينما الملابس كالكنزات والمعاطف فتشكل ما يقارب 10% من المنسيات، وتشكل وسائد السفر نحو 9%.

ويشير خبراء السياحة إلى أن معظم الأشياء أو المفقودات التي يعثر عليها على متن الطائرات غالبا ما يتم تسليمها إلى أقسام المفقودات في المطارات، لذا يجب على المسافرين التوجه إلى تلك الأقسام في حال فقدان أغراضهم.