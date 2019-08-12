أمراض القلب القاتلة.. سبب رئيسي وحل بسيط جدا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

أمراض القلب من أكبر مسببات الوفيات حول العالم، لكن يمكن تفادي الإصابة بها عبر التركيز على نظام غذائي معين وفق دراسة حديثة، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وذكر موقع "أي بي تايمز "الأميركي، السبت، أن الدراسة وجدت أن استهلاك كميات كبيرة من الحبوب الكاملة، والفواكه، والخضراوات بشكل يومي أمر مفيد للغاية لصحة القلب.

وركزت الدراسة المنشورة في مجلة جمعية القلب الأميركية على العلاقة بين النظام الغذائي القائم على النباتات، وبين أمراض القلب والأوعية الدموية .

وخلصت إلى أن الذين اتبعوا نظاما غذائيا صحيا قوامه النباتات كانوا أقل عرضة للإصابة أو الموت بأمراض القلب من أولئك الذين يستهلكون لحوم وكربوهيدارت مكررة مثل الأرز الأبيض.

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ويموت سنويا في الولايات المتحدة 630 ألف شخص بسبب أمراض القلب، وتحدث وفاة واحدة من بين كل أربع وفيات نتيجة هذه الأمراض، بحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وكانت الدراسات السابقة أفادت بأن النظام الغذائي غير الصحي هو السبب الرئيسي لهذا المرض، ويؤكد البحث الأخير على أهمية التركيز على النظام الغذائي الصحي القائم على النباتات.

وتابع الباحثون حالات 12ألف من البالغين في منتصف العمر لنحو ثلاثة عقود وحللوا عاداتهم الغذائي، وجرى تقسيم المشاركين في الدراسة إلى مجموعات بناءً على هذه العادات.

ومن بين 5436 مشاركا توفي أثناء الدراسة، كانت أمراض القلب السبب في موت 1565 شخصا منهم.

وخلصت الدراسة إلى أن الذين تناولوا الأطعمة الصحية النباتية كانوا أقل عرضةً للإصابة بأمراض القلب بنسبة 16 في المئة، مقارنة بأولئك الذين تناولوا الكربوهيدرات واللحوم.