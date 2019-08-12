هل الثآليل تستلزم استشارة الطبيب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت غرفة الصيادلة بولاية ساكسونيا السفلى إن الثآليل تستلزم استشارة الطبيب؛ نظرا لأنها غالبا ما تنشأ بسبب عدوى فيروسية، كما أنها مُعدية جدا.

وأوضحت الغرفة أن الثآليل "Warts" عبارة عن نتوءات صلبة وخشنة الملمس تنمو على سطح الجلد، خاصة الأقدام، وهي تحدث بسبب الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري.

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وتتنوع طرق علاج الثآليل بين اللاصقات الخاصة والمحاليل الصبغية وأشعة الليزر والكي بالتبريد. ولا يجوز أبدا فقعها بأية أداة حادة كإبرة مثلا.

وللوقاية من الثآليل، ينبغي الالتزام بالاشتراطات الصحية في الساونا وحمامات السباحة؛ حيث لا يجوز المشي بأقدام حافية، مع مراعاة تجفيف الأقدام جيدا بعد الاستحمام وعدم استخدام مناشف مشتركة.

ومن المهم أيضا العناية بالأقدام جيدا بواسطة كريمات الترطيب للحيلولة دون ظهور شقوق بها تسمح للفيروسات بالتوغل داخلها.