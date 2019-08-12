- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
العيد هو موسم الخروجات، وبالتزامن معه، يبدأ شراء الملابس الجديدة وكذلك ملابس الموضة والمصيف، وتحاول كل أنثى أن تختار لزوجها ما هو "ترندي"، وعصري ويتماشى مع ألون موضة كل موسم، ويقدم لك موقع "هن"، أفضل الألوان للرجال ضمن موضة صيف 2019، بحسب موقع "سايمون" المهتم بالموضة.
الأخضر
يعرف خبراء الموضة اللون الأخضر بأنه "السائد"، بالنسبة للرجال هذا العام، والذي يزداد شعبية. وهو موجود في كل الأماكن، وهو المسيطر خلال أسابيع الموضة.
الألوان الموضة هي اللون الأخضر الداكن والمزرق، الذي جرى تفريقه بظلال من اللون الأحمر والأصفر الذهبي والبني والأزرق.
يهدف هذا الاقتران إلى عكس الجمالية الرجعية في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، عندما كان هناك شعور بالراحة تجاه الموضة.
اعتمدت الموضة أيضًا على هذه العقود لمجموعة متنوعة من المطبوعات.
المشجر
تشير الموضة كذلك إلى سيطرة القطع المشجرة، حيث أصبحت الملابس الرسمية وغير الرسمية منقوشة بالزهور والنباتات الغريبة ومزيج من الخطوط المتعددة الألوان.
من خلال الاستعانة بتلك المؤشرات، يمكنك اختيار الملابس الموضة والعصرية التي تناسب زوجك.
كانت هذه تفاصيل خبر صور| "عودة المشجر".. أحدث صيحات الموضة لاختيار ملابس زوجك في صيف 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.