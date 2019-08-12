كيك اللوتس وتشير كيك اللوتس وغيرهما من الحلويات التي يمكن إعدادها بواسطة كريمة اللوتس، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك يمكن تحضير أيضًا آيس كريم بكريمة اللوتس، حيث عرض طريقة العمل الشيف شريف الحطيبي، وذلك من خلال برنامجه "سندوتش وحاجة ساقعة" المذاع على قناة "CBC سفرة". مقادير عمل آيس كريم بكريمة اللوتس آيس كريم فانيلا. كريمة لوتس. بسكوت بالشكولاتة. Advertisements بسكوت ملح مطحون. لبن. حليب مكثف محلي. بندق. طريقة عمل آيس كريم بكريمة اللوتس تخلط كل المكونات في الخلاط ويقدم العصير.

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