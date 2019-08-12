طريقة بسيطة تساعدك في تحديد نوع بشرتك

تحتار الكثير من الفتيات في تحديد نوع بشرتها، حيث كل بشرة لها المنتجات الخاصة للعناية والاهتمام بها، لذلك لابد من معرفة نوع البشرة.

وعرضت صحيفة "تايمز أوف إنديا" طريقة بسيطة حتى تتمكن الفتيات من تحديد نوع بشرتها، ففي البداية لابد من غسل الوجه جيدًا ومن ثم تنشيفه، والنظر في المرآة بعد ساعة من غسله.

البشرة الطبيعية

إذا كانت البشرة الطبيعية أو ما يعرف أيضًا بالبشرة المتوازنة، ستجدها تتسم لمعان طبيعي وصحي.

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البشرة الجافة

عدم لمعان البشرة بعد تجفيفها من المياه، فهذا يدل على أنها بشرة جافة تحتاج إلى الترطيب.

البشرة الدهنية

أما إذا كانت البشرة تلمع بشكل مفرط مع وجود إفرازات زائدة، فهذا يدل على أنها بشرة دهنية.

البشرة الباهتة والجافة

أما إذا كانت البشرة باهتة وجافة في مكان ما من الوجة، وأيضًا دهنية في مناطق الجبين والأنف والذقن فهذا يعني أن البشرة لديها مزيد من الجافة والدهنية.