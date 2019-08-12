أحدث موديلات بدلات نسائية ملونة لإطلالة عصرية أنيقة

من النجمات، إلى عارضات الأزياء وصولاً إلى الفاشينيسا ومدوّنات الموضة، صيحة أجمعن عليها جميعهنّ وتنتقل بقوة من موسم إلى آخر، كما تفرض نفسها في مجموعات أهم دور الأزياء العالمية في أسابيع الموضة: إنها موضة البدلات النسائية الملوّنة... فكوني عصرية وأنيقة وتألقي بها على طريقة النجمات!

البدلات النسائية لا تعني فقط البدلة بالقصة الكلاسيكية، فقد قدّمت عدداً من دور الأزياء بدلات بقصات عصرية، وبألوان زاهية مثل الأصفر والأحمر والأخضر، لتناسب قوام كل إمرأة وكذلك ذوقها في إختيار اللون الذي يلائم بشرتها. وفي ما عدا الألوان برزت ايضاً البدلات بالطبعات.

البدلة مع الشورت

ولموسم فصل الصيف، برزت البدلة مع الشورت والتي تضيف مزيداً من العصرية إلى اللوك، خصوصاً عندما يتمّ تنسيقها مع الحذاء الرياضي للوك يمزج بين الكلاسيكي والعصري. ويمكن أن تستوحي هذه الإطلالة من عرض روبيرتو كافالي Roberto Cavalli، مارك جايكوب Marc Jacobs، إميليا ويكستيد Emilia Wickstead، وإيلي صعب.

البدلة مع الطبعات

بعيداً عن الكلاسيكية، إختاري البدلة مع النقشات مثلما قدمتها دار كارولينا هيريرا، R13، برابال غورونغ Prabal Gurung، وغيرهم.

اقرا ايضاً:

Advertisements

دار "بيربري" للأزياء تطلق حملتها الجديدة من بطولة جيجي حديد

البدلة السوداء العصرية

ومع كل الألوان والنقشات يبقى للبدلة السوداء مكانة بارزة على منصات العرض، والتي تمنح المرأة إطلالة تظهر قوّتها مع المحافظة على أنوثتها. وقد رأينا هذا الأسلوب على منصة عرض كل من Celine، Alexander McQueen، Saint Laurent وغيرهم.

قد يهمك ايضاً:

منى المنصوري تشارك في أسبوع الموضة الروماني "fashio TV"

استوحي إطلالتك في العيد من منصات الأزياء العالمية